¡Enfermo de avaricia! Luis Enrique no quiere compartir herencia con sus hermanas

Ahora que Silvia Pinal sufre los estragos de la demencia senil y el Alzheimer, su hijo planea sacar a sus hermanas del testamento.

Hace un mes nos dio bastante gusto ver a doña Silvia Pinal celebrar sus 90 años con enorme alegría y vitalidad, junto a sus tres hijos, algunos de sus nietos y amigos muy queridos; sin embargo, nos enteramos de que lamentablemente esa actitud de gran energía es cada vez menos frecuente, ya que la demencia senil que le diagnosticaron hace dos años ha ido en aumento, y quien intenta sacar provecho de esta situación es su hijo Luis Enrique Guzmán.

-¿Cómo se encuentra doña Silvia?“Últimamente se la pasa descansando; salvo algunas salidas que hace, como la de hace unos días, que su nieta Stephanie Salas y sus bisnietas Michelle y Camila se la llevaron a comer con unos amigos a un famoso restaurante de la CDMX, ahí se la pasó muy feliz”.

-La vimos muy animada en su reciente cumpleaños…“Sí, el festejo por su cumpleaños 90 la puso feliz. Se lo organizó su hija Sylvia (Pasquel), y para doña Silvia tener juntos a sus tres hijos, varios de sus nietos y grandes amigos demostrándole cariño fue emotivo, y no sólo para ella, sino para sus seres queridos que están conscientes de lo que realmente le está ocurriendo”.

-¿A qué te refieres?“A mediados de 2018 comenzó a dar señales de demencia senil al olvidar cosas muy importantes; llegó a declarar que ella no había autorizado la grabación de su bioserie, cuando hasta prestó su casa para la realización de la misma y estuvo en las instalaciones de Televisa en las grabaciones”.

-Se rumoraron muchas cosas sobre su estado de salud debido a ciertas declaraciones que hizo, muchas desconcertantes…“Sí, porque también decía que ella no había dado entrevistas que sí había dado, y al hacer ese año la telenovela Mi marido tiene más familia, que ha sido su último trabajo, decía parlamentos que no venían en el guion, como cuando de la nada le dijo a Carmen Salinas: ‘Pi$%&# vieja’”.

-¿Y cómo sigue en esa cuestión? ¿Han notado algo extraño en ella?“Lamentablemente, la demencia senil le ha ido avanzando, tanto, que ya le diagnosticaron Alzheimer, el cual se encuentra en las primeras etapas, pero para nosotros sus amigos es muy triste cuando nos toca ver esos momentos donde se le manifiesta la enfermedad y parece otra, no la señora Silvia que conocemos”.

-Platícanos de eso…“Todos piensan que está muy bien porque en su cumpleaños así parecía, y te digo, tiene muchos días buenos donde está como todo un roble, pero lo que su familia ha ocultado es que hay otros en que es muy notoria la demencia senil. Le llamamos por teléfono y después de 10 minutos de estar charlando, te pregunta que quién eres”.



-¡Qué fuerte!…“Sí, y eso te saca mucho de onda. También a veces pasa que estás hablando con ella sobre un tema y a los pocos minutos te pregunta justo de lo mismo que le acabas de platicar”.

-Su familia, ¿qué ha hecho al respecto?“Ante los medios se encargan de negarlo, no quieren que se sepa esto de la única diva viva que nos queda, pero pues es algo común en las personas de avanzada edad y no se debe ver como algo negativo. Si yo lo digo, es porque no me parece la forma en que se está manejando su hijo Luis Enrique”.

-¿En qué sentido?“Él siempre manejó un perfil muy bajo, era de no dar entrevistas, y de repente con la influencia que ejerce en él su esposa Mayela (Laguna) y su ambición por la herencia, ahora es el más protagonista, el que le gusta salir a los medios de comunicación a dar entrevistas; además de sus actitudes reprobables, como cuando golpeó a doña Mary, la exempleada doméstica de su mamá, y que corrió con acusaciones falsas a Domingo, quien fue chofer por más de 20 años de su madre, sin dejar de lado que dejó mal a su mamá diciendo que sus empleados la maltrataban, cuando a la señora Pinal todos se le cuadran”.

-Luis Enrique ha tomado muchas decisiones, últimamente, de hecho, es a quien siempre vemos con su mamá…“Efectivamente; como de los tres hijos es el que ve más a su mamá, porque ni trabaja, se siente con ese derecho, pero es un convenenciero, va con ella dos veces a la semana para llevarle a su nieto y pedirle dinero. Se cambió a un lujoso departamento y todos los muebles, la sala, la cama, los refrigeradores, la cocina, con los que lo decoró, lo paga con el dinero que le saca a su madre”.

-¿Y Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel no se ocupan de su madre?“Por supuesto, ellas dos son grandes hijas, aman profundamente a su mamá, sólo que por sus trabajos y por temas de salud no pueden estar tan seguido con ella, como Luis Enrique. La Pasquel vive en Acapulco por cuestiones de salud porque hace un año estuvo a punto de sufrir un paro respiratorio, y el nivel del mar le cae perfecto; mientras que Alejandra, por trabajo, se la pasa entre México y EU, pero claro que están al pendiente de ella, todos los días le marcan por teléfono. Sin embargo, les voy a decir algo para evitar que ocurra una mala situación…”

-¿Pues qué pasa?“La Pasquel y Alejandra se hablan bien con Luis Enrique, pero ya se dieron cuenta del accionar de su hermano y de su cuñada (Mayela), y aunque no lo van a aceptar públicamente, en el fondo le tienen una fuerte desconfianza y saben qué podría llegar a hacer él”.

-¿Qué?“Temen que en un acto de poca lucidez, ahora que esta demencia senil está avanzando, Luis Enrique le haga firmar un papel a su mamá para dejarlas fuera de la herencia o les quite cosas de las que ya ha dejado estipulado”.

-Pero doña Silvia ya tiene listo su testamento desde hace unos años…“Sí, pero pues mientras viva, lo puede modificar como ella quiera, o lamentablemente, en el peor de los casos, como Luis Enrique quiera”.

-¿Ha habido muestras de ello?“Sí, Luis Enrique no para de decirle a su mamá que tiene que incluir en la herencia a su nieto, y que como es el más pequeño de los nietos y es el único varón de la familia, debe ser más generosa con él; o sea, fíjate el descaro, pues para eso tiene el bebé a sus papás, para que lo mantengan, ¿no? Pero Luis Enrique ya quiere que su mamá les deje toda la vida resuelta”.

-Dices que Mayela influye en esto…“Varios de la familia ya no ven con buenos ojos a Mayela, y La Guzmán, aunque en el cumpleaños de su mamá se mostró amable con ella, ya sabe cómo es en realidad. Te digo que Luis Enrique quiere que su mamá modifique el testamento, y su mujer ya se vio con el famoso cuadro de Diego Rivera (q.e.p.d.) siendo suyo”.

-Pero en su testamento le dejó ese cuadro a Luis Enrique, ¿no?“Sí, él sería el propietario, pero doña Silvia ha decidido dejarlo en comodato al Museo Dolores Olmedo, lo cual significa que los encargados del recinto le van a pagar mensualmente a Luis Enrique una cantidad por exhibirlo ahí, es como si estuviera en préstamo; pero Mayela quisiera venderlo, sabe que éste vale millones de dólares”.

-¿Ha hecho otra cosa Luis Enrique?“La tiene totalmente controlada; además de cámaras, ya puso micrófonos, la tiene vigilada para saber a quién ve, y a la gente que contrató ahora para cuidar a su mamá, le tiene advertido que le debe avisar de quién la llama o qué le dicen, quiere tener el control de todo; por eso la última vez que doña Silvia estuvo en el hospital, hasta les decía a sus hermanas que no era importante que fueran, quería quedar ante las cámaras como el héroe, el hijo que sí está al pendiente y se merece todo”.

-¿Y crees que se unan Alejandra y Pasquel para detener los planes de Luis Enrique?

“No, ellas no son tan unidas, y eso Luis Enrique lo aprovecha perfecto. La relación entre Alejandra y Luis Enrique es mejor porque, además de que crecieron juntos, son hijos del mismo papá; y ahora con el bebé, como Ale está tan sola por su nula relación con su hija Frida Sofía, se refugia con ellos, adora al niño y todo el tiempo quiere que se lo presten”.

-¿Alejandra también ha llegado a ayudar económicamente a Luis Enrique?“Sí, y te reitero, hay una mejor relación entre ellos que con Pasquel; o sea, sí se reúnen todos por la mamá, pero casi nunca Alejandra o Luis Enrique a solas con Pasquel”.

-¿Qué crees que termine pasando?“Ojalá Pasquel y Alejandra no dejen que Luis Enrique se salga con la suya, ellas son tranquilas y obviamente van a negar esto porque quieren aparentar ser la familia unida, pero pues tampoco pueden permitir que se aproveche ‘el hijo consentido’ de doña Silvia”, concluyó.

