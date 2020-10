Explota Lebrija por actualidad del Toluca

Uno de los responsables de que el Toluca llegara a la parte alta de los máximos ganadores en el futbol mexicano explotó contra los Diablos Rojos del Guardianes 2020.

Rafael Lebrija, quien fuera presidente del equipo escarlata en 5 de sus 10 títulos, lamentó en entrevista con CANCHA que los actuales Diablos rayen en el ridículo al luchar por alcanzar apenas el invento de la Liga MX, el Repechaje.

“Eso de que está en el Repechaje es ridículo, eso fue un arreglo que hizo la Federación, absurdo; dentro de poco van a decir que van a ser 14, 16 y van a excluir a 2, el Toluca no puede estar ahí”, explicó el ex directivo, vía telefónica.

“Desgraciadamente ha perdido protagonismo por culpa de todos los que actualmente están dentro de la institución, habrá que tomar decisiones de fondo para que el Toluca vuelva a ser uno de los principales protagonistas”.

Lebrija fue presidente de los Diablos Rojos de 1996 a 2007, siendo vital para que los escarlatas volvieran a ganar un título de Liga tras 23 años de sequía, conquistando los campeonatos del Verano 1998, Verano 1999, Verano 2000, Apertura 2002 y Apertura 2005.

Hoy el Toluca se aferra a la zona de Repechaje al estar ubicado en el lugar 10 con 17 puntos y ha ganado apenas uno de sus últimos 8 partidos.

Los choriceros no se coronan desde el Bicentenario 2010. Llevan a partir de entonces 2 Finales perdidas, la del Apertura 2012 y la del Clausura 2018; pero a últimas fechas se han ausentado de las Liguillas.

“Es muy doloroso, el Toluca es un gran equipo dentro del futbol mexicano y lo ha demostrado con 10 títulos a través de su historia, ocupa el tercer lugar en cuanto a títulos y está pasando por un mal momento”, apuntó.

“Deseo de todo corazón que resurja y que sea lo que se está haciendo mal y quién no está trabajando adecuadamente, sacarlo del equipo, no hay vuelta de hoja, se tiene que tener mano dura por que de otra manera el Toluca se está perdiendo”.

Se apagan las llamas

El Toluca se ha ido apagando después de haber conquistado su último título de Liga en el Bicentenario 2010.

Valentín Diez, dueño del club escarlata, habría delegado responsabilidades en un Consejo de Administración que ya existía pero que cobró fuerza a finales de ese año.

Así que la sequía de títulos de los Diablos Rojos y la pérdida de protagonismo no es culpa solamente de su actual presidente deportivo Francisco Suinaga, quien tomó el cargo hace 3 años.

En este Consejo han desfilado algunos hombres de futbol y empresarios, como Roberto Salgado, Fernando Ramos y Jesús Vallejo, entre otros.

Hace un año, el 5 veces campeón con el Toluca, Antonio Naelson Sinha, se sumó como director deportivo.

Pero el Toluca no reacciona.

“Actualmente hay un Consejo pero no sé qué tanta intervención tenga Valentín; él es el dueño del balón, no me queda la menor duda pero él se metía mucho cuando estaba yo y creo que es muy importante dejar trabajar a la gente, no sé si eso sea el problema que está existiendo”, explicó el ex presidente, Rafael Lebrija.

Con información de Grupo Reforma