Senadores del PAN tildan de “fracaso absoluto” la estrategia de AMLO en seguridad

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) afirmaron este jueves que la estrategia en temas de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador es un “fracaso absoluto” pues los feminicidios y la ola de violencia en el país siguen incrementando.

“La estrategia de seguridad pública ha fracasado por completo. La realidad es que el país está sometido en una ola de violencia imparable y la estrategia que se anunció que iba a reducir los índices de inseguridad ha fracasado, un fracaso absoluto la seguridad pública en este gobierno”, dijo el senador Damián Zepeda en conferencia de prensa.

Zepeda recordó que el gobierno había anunciado que iba a fortalecer a la Guardia Nacional con inteligencia, “pero esa Guardia Nacional no es más que el Ejército con otro sello, otro logo”.

Agregó que el fracaso en la seguridad pública también es por las condiciones con las que trabajan las policías estatales y municipales que se había anunciado su fortalecimiento.

“No sólo no lo hicieron, sino que las han abandonado, están eliminando el Fortaseg, los fondos, están reduciendo el presupuesto, y dijeron que iba a haber toda una estrategia para la paz, trabajando en el tejido social, apoyando a los que más lo necesitan, y no ha habido apoyo, y no ha habido generación de empleos”, apuntó Zepeda.

La senadora Xóchitl Gálvez dijo que si bien el sexenio de Peña Nieto había sido el más violento en feminicidios, el de la actual administración tiene un incremento en esta materia por el cierre de refugios que, según informó, dejaron de funcionar con el pretexto de la corrupción.

“Están matando a las mujeres y este gobierno, que dice ser de izquierda, pues no ha hecho absolutamente nada para resolverlo, al contrario, lo único que ha hecho es agravar el problema en materia de feminicidios“, señaló la senadora.

Con información de Latinus