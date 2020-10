Repunta pandemia… pero abarrotan antros en Zona Rosa en la Ciudad de México

Justo cuando en la CDMX hay alerta por el incremento de casos activos de Covid, bares y antros de la Zona Rosa operan abarrotados y sin medidas preventivas.

REFORMA comprobó en un recorrido que la mayoría de los establecimientos no siguen las restricciones sanitarias del semáforo naranja, sobre todo operar al 30 por ciento de ocupación con horario y servicios.

En el Corredor Génova se registra ocupación hasta del 100 por ciento.

Además de que la gente permanece sin cubrebocas en espacios sin ventilación natural, al ingresar tampoco se aplican los filtros obligatorios, como toma de temperatura.

“No es que no me dé miedo contagiarme, pero no podemos vivir con miedo todo el tiempo y tenemos que aprender a convivir con el virus, o eso es lo que dicen”, aseguró Raúl Torres, uno de los clientes que estuvo en uno de los negocios el jueves en la tarde.

En agosto, la CDMX autorizó la operación de giros con venta de bebidas alcohólicas, siempre y cuando operaran con horarios y medidas sanitarias de restaurantes.

Vecinos aseguran que las restricciones en toda la Colonia Juárez, perteneciente a la Alcaldía Cuauhtémoc, no se han cumplido.

“Lo importante es que los empresarios sean responsables, porque nos acercamos a un semáforo rojo que sería muy malo para todos”, aseguró un integrante del Comité Ciudadano de dicha colonia.

De acuerdo con la revista British Journal Medical, el riesgo de contagio de personas con SARS-CoV-2, pero asintomáticas, aumenta en sitios cerrados y con poca ventilación.

El peligro crece del nivel medio al más alto, si hablan y no usan cubrebocas.

Según un indicador de la plataforma Covid de la UNAM, desde septiembre hay una tendencia ascendente de contagios en la pandemia.

Con información de Grupo Reforma