Da positivo a Covid senadora Verónica Delgadillo de MC

La senadora de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, informó que dio positivo a Covid-19.

A través de su cuenta de Twitter, indicó ya se encuentra en su casa cumpliendo la cuarentena y las recomendaciones de los médicos.

La emecista pidió a quienes convivieron con ella en los últimos días que se realicen la prueba para descartar posibles contagios.

“Les informo que he dado positiva a Covid-19. Estaré trabajando desde casa, cumpliendo con la cuarentena que recomiendan las y los médicos. Les pido a las personas que convivieron conmigo en estos días que se realicen la prueba para descartar un posible contagio”, escribió.

Ayer, el diputado del PRI, Ismael Hernández informó que dio positivo en su prueba de Covid-19.

“Ante la presencia de malestares físicos, me realicé la prueba de #COVID19, he sido informado que el resultado es positivo. Me mantendré aislado los próximos días, y continuaré trabajando virtualmente, cumpliendo con mis responsabilidades en @Mx_Diputados y @CNC_CEN”, indicó en Twitter.

De acuerdo con cifras dadas a conocer por la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, a la fecha ha muerto un diputado y 13 trabajadores a causa del Covid-19, y 63 legisladores han dado positivo.

El Senado, en tanto, no ha dado a conocer una cifra oficial de contagios, pero ayer falleció el morenista Joel Molina.

Se sabe que además de Molina, ocho legisladores se han contagiado, entre ellos los morenistas Miguel Ángel Navarro, Nestora Salgado y Alejandro Armenta.

Con información de Grupo Reforma