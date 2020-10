Desata muerte de legislador polémica en Senado

La muerte del senador Joel Molina por Covid-19 provocó que panistas acusaran a Morena de irresponsable por la sesión maratónica del martes para extinguir los fideicomisos, realizada en la vieja sede en Xicoténcatl, en la que no hubo medidas sanitarias.

Kenia López, senadora del blanquiazul, responsabilizó a la fracción de Morena por el deceso.

“1.Morena se aferra a quedar bien con @lopezobrador_. 2.Destruye los fideicomisos. 3.Forzan sesión de 12 horas en salón con muy poca ventilación. 4.Gatell dijo que sí se podía sesionar. 5.Hoy lamentablemente muere un Senador por Covid. Morena es una irresponsabilidad criminal”, tuiteó.

Enseguida, la morenista Mónica Fernández le contestó: “Increíble que hasta en estos momentos de duelo y dolor, sean ustedes tan oportunistas”.

Al paso salió también la senadora con licencia Citlalli Hernández, próxima secretaria general de Morena.

“Lo peor es que ya dejó de ser increíble el lucro político que realiza el PAN con todos los temas. Senadora @kenialopezr, si aún hay más humanidad que visión electoral en ti, te pido que respetes el duelo de la familia de nuestro compañero”, contestó.

En réplica, la panista afirmó que es “inadmisible” la irresponsabilidad con la que ese partido se conduce.

“12 horas en un salón sin ventilación con 140 personas es NEGLIGENCIA CRIMINAL. Nunca lo vas a reconocer públicamente pero SABES QUE ES REAL”, señaló.

Apenas el martes, Molina participó en la sesión del Senado en la casona de Xicoténcatl, la cual inició a las 19:50 horas y concluyó a las 8:38 horas del día siguiente.

El senador del PAN Damián Zepeda consideró “terrible” la muerte del senador Joel Molina debido a la epidemia de Covid-19.

“Me puede decirlo, pero estuvo en la irresponsable sesión donde no había la protección necesaria (pleno y comisión)”, escribió.

“Desconozco si ahí se contagió, pero nadie debe arriesgar su vida por una irresponsabilidad. Qué tristeza”.

La senadora Lilly Téllez coincidió en que el Salón de Plenos de Xicoténcatl no era el adecuado para sesionar,

“No había condiciones sanitarias básicas en ese salón de sesión: ni ventilación, ni espacio. Morena lo sabe pero no les importó, querían quedar bien con el Presidente”, condenó la ex integrante de la fracción morenista.

“No los culpo de la lamentable muerte del senador, pero evidentemente el proceder de Morena fue irresponsable”.

Otros legisladores llamaron a modificar la forma de trabajo del Senado, a fin de evitar concentraciones en el Salón de Plenos y prevenir contagios.

“El Senado ya debe tomar medidas adicionales de protección para la comunidad que ahí labora, como sesiones virtuales y presenciales alternadas y voto opcional desde el escaño o la oficina”, indicó el morenista Martí Batres.

Emilio Álvarez Icaza, senador sin partido, llamó a los coordinadores parlamentarios a considerar ajustes para las sesiones del pleno.

“Llamo a mis compañ[email protected] en el @senadomexicano a repensar nuestras formas de trabajo. NO podemos continuar como si no hubiera una pandemia de #covid19 en marcha. Podemos seguir trabajando de diversas formas y no presencialmente, sin afectar el trabajo legislativo. Urge hacerlo”, expresó.

