Jalisco revisa el rediseño del Botón de Emergencia por Covid-19

-Se reunieron miembros del poder Ejecutivo, Legislativo, academia, sindicatos, sociedad civil e Iniciativa Privada (IP)-Se revisará la propuesta del Botón de Emergencia con el objetivo de llegar a un acuerdo conjunto en pro del bienestar de las y los jaliscienses

Como parte del compromiso del Gobierno de Jalisco de actuar con responsabilidad ante la pandemia de Covid-19, hoy se reunieron miembros del poder Ejecutivo, Legislativo, academia, sindicatos, sociedad civil e Iniciativa Privada (IP) para conocer el balance de los indicadores de la contingencia y la propuesta del rediseño del Botón de Emergencia por el Covid-19, anunciada ayer domingo 25 de octubre, por el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.



Este replanteamiento se realizó con el objetivo de evitar un paro total de las actividades del Estado y se aplicará únicamente por las noches y los fines de semana. Ayer el mandatario informó que el próximo miércoles se tomará la decisión de apretar o no el Botón de Emergencia, de acuerdo con la evolución de los contagios del lunes 26 y martes 27 de octubre, y de ser así, comenzaría este fin de semana y por 14 días de forma ininterrumpida en todo Jalisco.



Este mecanismo fue construido y procesado en la Comisión Interinstitucional para la Reactivación Económica, y se hicieron cambios profundos para no afectar a las actividades económicas estatales. Y por eso mismo, se escucharán hoy y mañana a los diferentes sectores en caso de que sean necesarias más modificaciones al Botón de Emergencia que resulten benéficas para las y los jaliscienses.



“El planteamiento del Botón de Emergencia también busca incidir en los actos de comportamiento de las personas, no va a ser una medida anunciada, si se anuncia el miércoles, de manera aislada, tiene que haber un cambio en el compromiso cívico de las personas”, explicó Alfaro Ramírez, “esta es una mesa para revisar los criterios por el bien del Estado”.



Los acuerdos de la mesa fueron no afectar las actividades industriales de proceso continuo en lo general, como la industria alimenticia; también la Secretaría de Transporte revisará los criterios de movilidad en conjunto con los líderes sindicales y con la IP; y se hará una revisión de los eventos ya programados en Expo Guadalajara, exclusivamente, para determinar cuáles podrían realizarse y cuáles no.



“Por lo pronto, el fin de semana, se acordó con los presidentes municipales, estarán cerrados todos los panteones y cementerios del Estado por el Día de Muertos”, agregó el Gobernador de Jalisco.



Además, se hará un análisis sobre los impactos a las empresas en términos de empleados y nómina para calcular el impacto que tendrían con el Botón de Emergencia, buscando que sea el menor posible y las formas en las que el Gobierno de Jalisco podrá apoyarlos.



“Hay límites que no podemos rebasar (…) en las industrias no está el problema ni el foco de contagio, el foco de contagio realmente está en las aglomeraciones fuera de control y en las actividades recreativas”, añadió el Gobernador de Jalisco.



El mandatario agregó que es de suma importancia establecer reglas claras y comenzar a plantear los siguientes pasos para hacer frente a la pandemia y que se establecerán en conjunto con las autoridades municipales y durante los 14 días que duraría el Botón de Emergencia.



Esta semana en Jalisco se llegó a los 396.7 casos activos por millón de habitantes, siendo el límite 400, y el de nivel de hospitalización llegó al 24.4 por ciento, aunque el límite es 50 por ciento. Pese a todo Jalisco tiene la tercera tasa de contagios acumulados y la sexta tasa de mortalidad más bajas de todo México