Se agrava violencia familiar en Jalisco

La violencia familiar en Jalisco mantiene un alza: el promedio es de 33 denuncias al día.

Los números especializados en violencia de género, dados a conocer ayer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), revelan que en este año de emergencia sanitaria las denuncias por violencia familiar crecieron un 7.6 por ciento.

Se trata de 9 mil 139 víctimas que acudieron a presentar una querella en los primeros 9 meses de este año, de los cuales seis y medio han sido de llamado a quedarse en casa por la pandemia por coronavirus Covid-19.

A esta altura del año pasado los casos de los que tomó conocimiento la Fiscalía eran 8 mil 491.

En Jalisco, entre enero y septiembre se registraron 24 mil 57 llamadas al número de emergencias 911 por casos de violencia familiar, un promedio de 88 a diario, según el SESNSP.

Especialistas y activistas han señalado que las políticas públicas impulsadas para prevenir y erradicar la violencia que sufren las mujeres carecen de un esquema de evaluación real.

Sin ella, no se pueden hacer los ajustes que requieren para mejorar dichas políticas, y dar una protección real a las mujeres, han estimado.

Esto ha quedado evidenciado en el caso de “Norma”, una mujer que recibió el Pulso de Vida por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, según publicó MURAL el 17 de octubre.

El dispositivo con el que pretendían mejorar la atención a quien es víctima de violencia y tiene una orden de protección, carecía de señal o no dio su ubicación exacta en las dos ocasiones que estuvo en riesgo.

“He tenido problemas porque no da señal, tarda en entrar la comunicación en caso de emergencias, que ya he tenido dos atentados, y tardan en llegar como unos 25 minutos, y cuando llegan, dicen que no entró la comunicación”, narró la afectada.

Al problema de las fallas en la protección se le suma la falta de efectividad de la Fiscalía, que reportó que apenas pudo llevar ante un juez entre enero y agosto 613 indagatorias ligadas con delitos sufridos por mujeres.

De ellas, 242 pasaron un filtro y obtuvieron vinculación a proceso; sólo cuatro casos llegaron a una sentencia condenatoria, de acuerdo con informes ofrecidos por la Dirección General en Delitos de Violencia contra las Mujeres.

Sin protección

Estas son algunas cifras de violencia contra las mujeres, entre enero y septiembre:

9 mil 139

denuncias de violencia familiar.

153

homicidios dolosos contra mujeres.

40

feminicidios.

2 mil 860

casos de mujeres con lesiones dolosas.

Fuente: SESNSP / Grupo Reforma