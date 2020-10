Hija de Alfredo Palacios revela la última voluntad del estilista

La única hija de Alfredo Palacios reveló cuál fue la última voluntad del estilista y qué pasará con sus restos

La única hija de Alfredo Palacios, Grace Palacios, despidió al “Estilista de las Estrellas” la tarde del lunes en unos emotivos y muy íntimos actos fúnebres realizados en una funeraria en Sullivan.

El locutor del programa de radio “Salud y belleza” que estuvo más de treinta años al aire en Radio Fórmula, falleció la tarde del domingo 25 de octubre a causa de complicaciones por problemas renales.

La joven, a las afueras de la funeraria, habló con los medios de comunicación y externó unas palabras de agradecimiento a todas las personas que acompañaron a Alfredo Palacios a lo largo de su trayectoria. Expresó que ella no estaba preparada para la muerte del afamado estilista.

Grace Palacios comentó cuál fue la mayor enseñanza que le dejó su padre. “Me enseñó que nadie te puede decir que no puedes. Me enseño también a trabajar y no depender de nada ni de nadie”, comentó.

La primogénita del llamado “Rey la Radio” reveló que la última voluntad de Alfredo Palacios fue que ella fuera feliz. Aseguró que el locutor dejó todos los sus papeles en orden y que sus restos serán sepultados en su pueblo natal, en Veracruz, junto con los restos de su papá y mamá.

Sobre el famoso programa “Salud y belleza” que lideraba Alfredo, aseguró que hasta ahora no saben qué pasará con ese espacio que gozaba de alta sintonía en México.

Con información de TVNOVELAS