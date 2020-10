Cancelan Halloween en Jalisco

Si ya tenía listo su disfraz y la calabaza, tendrá que guardarlos para otra ocasión.

Luego de activar el Botón de Emergencia, ante el incremento de casos de Covid-19, el Gobernador Enrique Alfaro advirtió que no se permitirá ninguna fiesta de Halloween.

“Nosotros no queremos estar persiguiendo gente, le estamos diciendo a la gente que no es tiempo de hacer fiestas, que necesitamos que nos ayuden, no se necesita el Gobierno vigilando a los ciudadanos”, advirtió el mandatario estatal.

“Así de sencillo, no quiero hablar de sanciones, no es necesario meternos en ese tema. No es tiempo de hacer fiestas, punto final. Necesitamos la ayuda de los ciudadanos”.

El Botón de Emergencia también prohíbe las reuniones privadas de más de 10 personas y quedan canceladas todas las celebraciones en salones de fiestas abiertos y cerrados como bodas, bautizos y cumpleaños durante los 14 días de activación del Botón de Emergencia.

El Alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, dijo que efectuar fiestas o celebraciones como la de Halloween es tanto como repartir el virus en cada domicilio.

“Pensémoslo de esta forma, es llevar el Covid casa por casa, entregarlo a domicilio el Covid en este tipo de fiestas de Halloween, entonces les estamos pidiendo en Puerta de Hierro en Jardín Real, en Valle real, en todos estos lugares que tienen estas festividades que las cancelen”, subrayó el Edil.

Lemus reiteró que el próximo 2 de noviembre, Día de Muertos, los panteones permanecerán cerrados y sólo estarán disponibles algunos servicios funerarios con 10 personas por evento.

