No hace diferencia la Guardia Nacional

Aunque pueden hacer detenciones por faltas administrativas, delitos del fuero estatal y delitos federales, y tienen presencia en la zona metropolitana y otras siete regiones, la Guardia Nacional (GN) apenas promedia dos detenidos en poco más de 24 horas.

La GN llegó a la entidad en julio 2019, y según el más reciente corte, a junio pasado, en Jalisco había cerca de 4 mil 700 agentes.

En una solicitud de información respondida mediante el documento GN/UAJT/UT/7687/2020, el grupo creado durante la actual Administración federal expuso que su personal ha capturado en 14 meses a 781 personas por diversos delitos en Jalisco.

Para dimensionar la suma, en ese mismo lapso, la Policía estatal registró 2 mil 600 capturas, un promedio de 6 detenciones al día.

Uniformados locales consultados al respecto expusieron que son pocos los casos en los que la Guardia Nacional se hace cargo por su cuenta, esto al menos en la zona metropolitana.

“Llegamos y les ayudamos a hacer el papeleo porque no saben hacer el papeleo que se necesita. Yo los he visto en la base y salen y nada más andan dándose vueltas, no revisan a nadie, no los he visto que trabajen, que estén así como nosotros revisando a la gente”, afirmó un policía de Zapopan.

“Ya no podemos esperar los ciudadanos más tiempo a que se acomoden, ya debería de haber madurado el proyecto para comenzar a dar resultados.

“Los resultados que está dando la Guardia Nacional son muy pobres, la realidad es que tienen más de 40 facultades y atribuciones en la ley”, estimó Francisco Jiménez Reynoso, profesor investigador de la UdeG.

