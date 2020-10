No les debemos nada, si hacemos cuentas nos deben.- AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Administración no sólo no debe dinero a los estados, sino que algunos Gobiernos estatales deben impuestos a la Federación.

El Mandatario respondió así a los reclamos de los integrantes de la Alianza Federalista, que amagaron con romper el Pacto Fiscal si no les entregan más recursos en el Presupuesto de 2021.

“No les debemos nada y se entrega todo y si tienen pruebas de que no se les han entregado los recursos, que las muestren, de lo que les corresponde. Les diría que hasta nos deben, si hacemos cuentas, en algunos casos que no han pagado impuestos”, acusó.

¿Como cuáles?, se le preguntó.

“Muchos casos”.

¿Los de la Alianza Federalista están ahí?

“Seguramente. Pero no se trata de decir: ahora me vas a pagar, no, se trata de decir que no debemos absolutamente nada, para que no vaya a suceder lo que sucedió en Chihuahua de que se enrollaron en la bandera de la defensa del agua y los metieron en un conflicto”, respondió.

Desde Palacio Nacional, el Presidente dejó en claro que no está dispuesto a poner dinero de la Federación en manos de los Gobernadores.

Advirtió que los recursos destinados para los Programas de Bienestar de su Administración seguirán entregándose de manera directa a los beneficiarios, sin que sean tocados por los Ejecutivos estatales.

“De lo que corresponde a la Federación, no le vamos a entregar dinero, eso sí que quede claro, a los Gobiernos de los estados y no por desconfianza ni por precaución, sino porque hemos decidido entregar los apoyos de manera directa a la gente”, sostuvo.

“No queremos intermediarios. A los adultos mayores de Jalisco les llega de manera directa suspensión, no le vamos a entregar el presupuesto de los adultos mayores de Jalisco al Gobierno del Estado ni a ningún gobierno, ni al de Tabasco ni el de la Ciudad de México”.

En este marco, advirtió que tampoco piensa entregar dinero de la Federación a Gobiernos estatales emanados de las filas del PAN, luego de que los diputados federales de ese partido votaron en contra de incorporar a la Constitución las pensiones, los apoyos y las becas para la población más pobre.

“¿Cómo les vamos a entregar lo que corresponde al Gobierno federal a los estados, si muchos de sus estados están gobernados por quienes no aprobaron que se dieran pensiones a los adultos mayores, que votaron en contra de entregar pensiones a niñas y a niños con discapacidad, que votaron en contra de otorgar becas a estudiantes de familias de escasos recursos, que votaron en contra de que la atención médica y los medicamentos fueran gratuitos?”, cuestionó.

“A ellos eso no les parece, a eso le llaman populismo, paternalismo, porque se piensa que hay que ayudar nada más a los de arriba, que el pueblo no cuenta. Entonces, nosotros nos vamos a entregar recursos a los que siempre han medrado, a los que siempre se han aprovechado del presupuesto”.

En medio de la confrontación pública con 10 gobernadores de Oposición, el Jefe del Ejecutivo refirió que los recortes que se han aplicado al gasto público han sido producto de las medidas de austeridad a nivel federal.

Recordó además que, algunos Mandatarios locales, mantienen un aparato de seguridad y el uso de aeronaves privadas, lo que representa gastos para las arcas públicas.

Al hablar sobre el Pacto Federal, López Obrador se congratuló de que los Gobernadores acepten el reto de realizar consultas a la ciudadanía.

Sin embargo, pidió no engañar a la población y dejar en claro que, para un cambio de esa naturaleza, es necesario reformar la Constitución.

“Entonces, si se va a hacer una consulta, porque es muy bueno que se le consulte a la gente si se va a proponer una reforma constitucional y si se va a llevar a cabo una controversia constitucional entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de la Federación, que la gente conozca toda la información, que no se engañe porque dicen: ‘Los recortes nos afectan’, ¿en que les afectan? si los recortes los está haciendo el Gobierno federal y aplican para los gastos del Gobierno federal”.

A pregunta expresa, el político tabasqueño consideró que existen motivos electorales detrás de las inconformidades expresadas por los Gobernadores de la Alianza Federalista.

¿Podrían romper con el Pacto Federal?

“No pueden, es que se tendría que reformar la Constitución, pero todo eso lo tienen que decir para no engañar a la gente, ¿cómo se salen? Qué bueno que hayan debate”, dijo.

¿Esto es político?, se le cuestionó.

“Es electoral, se trata de sacar votos, si nos acusan a nosotros y acusan al Presidente, pues piensan que con eso van a tener muchos simpatizantes del sector conservador, eso es y no afecta en nada, nada más es cosa de aclararlo”.

Con información de Grupo Reforma