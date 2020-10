“¿Cuándo nos recibe, presidente?”, responden gobernadores de la Alianza Federalista a AMLO

Los gobernadores integrantes de la Alianza Federalista le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador cuándo los recibirá para dialogar, luego de que el mandatario dijera esta mañana que lo hará siempre y cuando “no haya politiquería”.

“Bienvenido al diálogo señor presidente López Obrador, es momento de que construyamos juntos un México y un presupuesto más justo”, escribió la Alianza en su cuenta de Twitter.

Bienvenido al diálogo señor presidente @lopezobrador_ es momento de que construyamos juntos un #México y un presupuesto más justo. Sin lugar a dudas, con diálogo y voluntad política, lo lograremos. ¿Cuándo nos recibe?#AlianzaFederalista — Alianza Federalista (@AFederalista) October 29, 2020

López Obrador dijo esta mañana que sí se reuniría con los gobernadores de la Alianza Federalista siempre y cuando “no haya politiquería, porque imagínense que se utilice la investidura presidencial con propósitos partidistas”.

Aseguró que los estados deben a la Federación 70 mil millones de pesos.

“Algunos no han entregado lo que tiene que ver con el ISR, entre otros adeudos. Hay quienes no han entregado lo que corresponde al ISSSTE, al Fovissste, pero no se trata de eso. Se trata de aclarar que no digan que la Federación no está enviando los recursos”, dijo López Obrador sobre los reclamos de los aliancistas.

Ayer, los gobernadores afirmaron que no buscan la fragmentación del país, sólo buscan lo que por justicia les corresponde.

En su cuenta de Twitter, la organización de mandatarios aseguró que busca la edificación de un federalismo funcional y respetuoso “que devuelva a estados y municipios más recursos que ahora”.

Con información de Latinus