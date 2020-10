Talavera, “completamente seguro” de ir con el Tri al Mundial de Qatar 2022

El portero de Pumas, Alfredo Talavera, disfruta del momento de gracia que vive en su carrera y se mostró “completamente seguro” de que el nivel actual lo llevará a ser convocado al Mundial de Qatar 2022 en caso de que el Tri logre clasificar.

“Sin duda, claro que sí, eso lo firmo donde sea. Estoy completamente seguro y estoy completamente convencido que así va a ser porque ya lo decreté. Estoy trabajando en eso, me visualizo y claro que voy a estar ahí, sin ninguna duda.

“Pero hay que ponerse a trabajar y no sólo decirlo o pensarlo. Primero es el presente y por añadidura se van a dar las cosas, ahorita hay una Liguilla que jugar y una Final que ganar, lo demás vendrá solito”, expresó Talavera en videoconferencia al ser preguntado si se siente seguro de ir al Mundial de Qatar.

Talavera está convertido en el mejor elemento de Pumas, que vive su mejor temporada de los años recientes con solo una derrota en 15 partidos.

El portero llegó tras militar en el Toluca y su buen momento le valió para ser convocado a la Selección Mexicana en su gira por Europa, donde brilló en el triunfo frente a Holanda.

Talavera mostró su buen momento y se siente “seguro” de tener la oportunidad de jugar la eliminatoria con la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022.

DECISIÓN IMPORTANTE

Talavera reconoció que desde que decidió reforzar a Pumas estaba convencido de que tendría éxito, pero asume que el trabajo aún no está finalizado.

“No he hecho cosas diferentes. Soy más consciente, cerrando ciclos, abriendo otro, la misma paciencia y dedicación, haciendo eso tarde o temprano los resultados van a salir”, indicó.

Finalmente, sostuvo que llegar a Pumas fue una de las mejores decisiones de su vida.

“Es una de las decisiones más importantes que he tenido en mi vida, que es llegar a esta institución. Desde la primera llamada, que fue por zoom y ahí surgió todo. Ahí se vio la seriedad del club con el que trabaja. Agradecido con Leopoldo y el licenciado Chucho. Una de las decisiones más importantes”, señaló Talavera, quien gracias a sus actuaciones pudo volver a la Selección Mexicana.

SIN INTERÉS EN EL ÁRBITRO

En la Liga MX, Talavera ha sido protagonista en los partidos de Pumas, con una expulsión polémica frente al León (ante el que perdieron el paso invicto).

Pese a que el árbitro que lo expulsó en ese partido de la jornada 11, César Ramos Palazuelos, volverá a dirigir el juego de Pumas, ahora ante Chivas, el arquero le restó importancia al supuesto conflicto personal que mantienen.

“El árbitro que venga siempre viene a hacer su mejor trabajo. No me causa nada que sea César o el que sea, no me interesa”, dijo.

“Como futbolista buscamos concentrarnos en lo nuestro y el árbitro y el rival son factores que no podemos controlar, son factores distractores. Si nos concentramos en lo de nosotros, no nos vamos a enterar ni quién pitó”, agregó Talavera, de 38 años, quien se siente seguro de ir al Mundial de Qatar.

Con información de Latinus