Desairan empresas pruebas de Covid-19 de la UdeG

Abrió sus puertas hace 21 días y solamente diez empresas han acudido al laboratorio que habilitó la Universidad de Guadalajara (UdeG), para diagnosticar a sus trabajadores de la infección de SARS-CoV-2.

Guillermo Toriz González, director del Laboratorio de Diagnóstico e Investigación Molecular del Instituto Transdisciplinar de Investigación y Servicios (Itrans), indicó que sí ha habido interés por parte de las instituciones a pesar del bajo número que han atendido.

Una de las que inició con el tamizaje entre sus empleados fue la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y en proceso mencionó que tienen otras, las cuales, han cumplido únicamente con la inscripción.

“Tenemos registradas 25 empresas más que ya están de esta forma (y) que en el futuro cercano ya estarían haciendo sus pruebas PCR con nosotros”, explicó.

El tamizaje por trabajador tiene un costo de 2 mil pesos y si se realiza en grupo de diez personas entonces por cada una serían mil 800.

De acuerdo con Toriz González, los directores de las empresas con el Itrans tienen la ventaja de que podrían evitar que una gran parte de su población se infecte al examinar aleatoriamente.

En estos exámenes los trabajadores tendrán que cumplir los requisitos a fin de que se le realice la prueba Covid-19.

“Muchas personas no tienen síntomas y pues no se detectan y ese es un vector de la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? que las personas que son jóvenes a lo mejor tienen una pequeña molestia por el cambio de clima y pues dicen no es nada, y resultan que tienen el virus, son asintomáticos, no se detectan y entonces andan contagiando a personas en la industria, el transporte o su casa”, acotó.

El Itrans pertenece al Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) y a pesar del “botonazo” ha continuado con sus operaciones.

Toriz González expuso que con el plan que activó el Gobierno del Estado para mitigar la movilidad, esperaban que acudan más empresas para estudiar a sus empleados.

“Actualmente tenemos la capacidad de realizar 90 pruebas diarias y en el corto plazo vamos a poder hacer 180 pruebas diarias”, aseguró.

ASÍ LO DIJO…

Guillermo Toriz,

Director del Laboratorio del Itrans

“Hemos detectado casos en donde aparentemente no hay síntomas, pero ya traen la enfermedad, pero ha habido lugares en donde hemos detectado positivos y gracias a eso, los asintomáticos positivos se aíslan”.

Con información de Grupo Reforma