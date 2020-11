Otros dos senadores dan positivo a Covid; suman 4 en 24 horas

Cuatro senadores han dado positivo a la Covid-19 durante las últimas 24 horas. Los más recientes casos corresponden a los legisladores de Morena, José Luis Pech y María Celeste Sánchez, horas antes, los panistas Alejandra Reynoso y Damián Zepeda, confirmaron este miércoles que se contagiaron del virus.

En su cuenta de Twitter, José Luis Pech informó que hasta el momento no presenta síntomas y afirmó que iniciará un aislamiento voluntario para trabajar desde casa.

“Amigos y amigas: ayer me hicieron la prueba deCovid-19 en el Senado y hoy me informaron que resulté positivo. No presento síntomas y me encuentro bien. Seguiré el protocolo sanitario de aislamiento y continuaré trabajando desde casa con el mismo empeño. ¡A cuidarse todos!”

Una hora después, la senadora María Celeste Sánchez compartió que dio positivo a la enfermedad y agregó que tampoco ha experimentado complicaciones de salud por el coronavirus.

Por la mañana, el senador de Acción Nacional, Damián Zepeda anunció que se encuentra asintomático tras dar positivo en una prueba que le realizaron en la sede del Senado.

También la senadora panista Alejandra Reynoso detalló que se encuentra con síntomas leves y afirmó que continuará sus labores desde casa.

“Acabo de recibir mi última prueba de Covid-19 y el resultado es positivo. Afortunadamente, me siento bien, con síntomas leves. Seguiré trabajando desde casa hasta cumplir la cuarentena, siguiendo todas las recomendaciones médicas”, destacó.

El 28 de octubre, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, informó que tres legisladores, entre ellos Josefina Vázquez Mota, dieron positivo al virus.

El senador detalló que en esa semana se realizaron 805 pruebas PCR, de las cuales 22 resultaron positivas, en su mayoría de personal del recinto legislativo.

Monreal explicó que los senadores deberán someterse a una prueba cada semana para poder ingresar a las sesiones del Pleno.

“Es obligatorio para los senadores y las senadoras, ahora todos los exámenes son a cargo del propio legislador, para que tengan también ellos la responsabilidad de hacerlo. Pero sin este examen, no se puede ingresar al Salón de Sesiones”, explicó.

