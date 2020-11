Para unos, cubrebocas es ley… y para AMLO ‘no funciona’

El diputado local de Morena, Luis Armando Colosio, propuso en Sonora una ley que obligue al uso de cubrebocas y, quien la viole, sea sancionado con amonestaciones, entrega de material médico y multas hasta por 2 mil pesos.

Sin embargo, ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la efectividad de la mascarilla.

“El doctor me ha dicho, que no es necesario si no estoy infectado; que hay que ponérselo para no infectar a otras personas”.

Lo haría, dijo, “aún sin saber a ciencia cierta si ayuda o no ayuda a todos con su cubrebocas”. Además dijo que cada martes él y su Gabinete se hacen pruebas para detectar si tienen Covid-19.

