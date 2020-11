Burlan ‘botonazo’ en Guadalajara

El endurecimiento de las medidas sanitarias por la activación del Botón de Emergencia son burladas en el tianguis de Polanco, ubicado en Guadalajara.

MURAL realizó un recorrido ayer miércoles a las 14:00 horas en el corredor comercial ubicado en la Calle Longinos Cadena, entre Bartolomé Gutiérrez y José Carrillo, y se constató la falta de filtros sanitarios en los ingresos, así como vendedores y comerciantes sin cubrebocas.

“La gente anda en la calle como si nada, les vale el Botón porque andan niños y no les dicen nada”, expresó Mónica Álvarez, empleada de una farmacia de la zona.

“Dejan pasar a gente sin cubrebocas, les deberían de llamar la atención al menos, la gente no hace caso. Me da coraje porque uno mismo debe cuidarse, pero si yo me cuido y la gente de allá afuera no… ¿Dónde está ese Botón de Emergencia?”.

El Botón de Emergencia es una medida establecida por el Gobernador Enrique Alfaro para mitigar contagios de Covid-19, al restringir la movilidad en Jalisco.

La mayoría de comercios establecidos a lo largo de Longinos Cadena prohíben el ingreso de clientes sin cubrebocas, tienen gel antibacterial y restringen la aglomeración de personas con cintas preventivas.

Los filtros sanitarios en el tianguis de Polanco son responsabilidad de los comerciantes, aclaró Blanca Estela Valdez Granados, directora de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos de Guadalajara.

“Entre semana los que establecen los filtros son los comerciantes, es el compromiso de ellos y lo que se hace es que les proveemos de gel y de cubrebocas en ocasiones puesto que así también nos lo solicitan para que ellos puedan estar pendientes de que sus clientes entren debidamente”, explicó la funcionaria.

“Los administradores están ejerciendo los apercibimientos y las sanciones, el martes tuvimos seis sanciones específicamente y el miércoles se continuó con la revisión, pues cada día los comerciantes acatan más las medidas, pero sí continuamos teniendo pues algunos incidentes”.

Por no cumplir con medidas sanitarias, el Ayuntamiento emitió ayer 10 apercibimientos a comerciantes del tianguis de Polanco que tiene mil 381 puestos registrados. En caso de reincidir, será sancionados.

Con información de Grupo Reforma