‘Chucky’ y Memo Ochoa, las novedades de México para los juegos ante Japón y Corea del Sur

• Martino dio a conocer la lista de 26 convocados que asisten a Austria para medirse a Corea del Sur y Japón; destacan ‘Chucky’ y Ochoa, y la baja de Guardado.

Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana de Futbol, dio a conocer este miércoles la lista de convocados para los juegos amistosos ante Corea del Sur y Japón, a celebrarse en Austria el 14 y 17 de noviembre próximos.

Las novedades en la convocatoria son los regresos de Hirving Lozano, quien en la pasada gira por Europa ante Holanda y Argelia no pudo estar debido a las restricciones del Napoli por presentar contagios de coronavirus en el club.

Además del guardameta Guillermo Ochoa, quien estaba lesionado pero ya reapareció el pasado fin de semana en el partido que el América derrotó 3-1 a los Tigres.

Otros futbolistas que no asistieron a Holanda en octubre pasado y que ahora sí harán el viaje a esta segunda mini gira por el Viejo Continente son: Sebastián Córdova, Carlos Salcedo, Érik Aguirre, Carlos Rodríguez y Uriel Antuna.

Diego Lainez repite en la convocatoria, pese a que prácticamente no tiene actividad en el Betis, mientras que su compañero Andrés Guardado es uno de los grandes ausentes, porque no ha logrado superar del todos una lesión que lo aqueja desde hace varias semanas. Se informó que acompañará al equipo, pero no es parte de la convocatoria.

México enfrentará el 14 a Corea del Sur, y el 17 a Japón, en territorio austriaco, luego de que los juegos estuvieron cerca de cancelarse debido a que aquel país está en confinamiento por el rebrote de la pandemia.

Con información de Latinus