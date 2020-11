Dice apoyar el turismo de Chiapas con video porno

El actor y productor de videos para adultos, Alex Marín, responsable del video sexual que se grabó en una lancha en el Cañón del Sumidero, sostuvo que todo se dio de manera espontánea y que la difusión del hecho ayudará al destino turístico.

“Yo digo que no (denigramos al Municipio), al final de cuentas, hacer el amor es una necesidad. Estuve hablando con los lancheros antes de que empezara todo y el turismo está súper bajo, está al 10 por ciento de su capacidad, están todos muy mal económicamente, entonces esto les va a ayudar a que la gente; en cuanto pase el coronavirus, yo siento que va a salir beneficiado (el lugar).

“El video no se hizo con ningún lucro, simplemente estábamos ahí y pues empecé y ya me empezó a grabar con mi teléfono un amigo y lo hicimos, pues porque nos dio ganas; realmente nunca pensamos hacer la película ahí, creímos que no se podía, ahora sí que sucedió y lo hicimos por necesidad”, dijo el joven.

“Yo lo que esperaba era que le gustara a la gente, sacarlos de la rutina, porque ahorita Chiapas, pues por el Covid la gente está muy desmoralizada, no hay trabajo”.

Aseguró que no pensó que el video iba a trascender más allá de ese Estado, y que están preparados para cualquier denuncia que se interponga en su contra. Hasta ahora, ellos saben que las autoridades sólo tienen pensado denunciar al concesionario de la lancha.

Para Alex, el tema que debería de preocupar en realidad es el estado en el que se encuentra el Cañón.

“Se supone que uno paga para que tengan bonito el Sumidero, sin basura y todo, y la verdad es que está muy sucio; creo que ese tema es más importante que el video que hice, la verdad. Está terrible, entra la mierda la lancha golpeaba con toda la basura”, señaló.

Pese a las críticas e incluso amenazas que ha recibido vía mensajes, consideró que el 90 por ciento de sus seguidores han visto con aceptación el video.

Los hechos ocurrieron el martes, luego de que él, Mía Marín, Giselle Montes y Yalimeth Ramírez terminaron una gira por Chiapas.

“Es divertido, no es para que se enojen, todo mundo lo hace; de hecho, ahorita ya agarró más fama el Cañón del Sumidero porque ya todos quieren ir a conocer el Sumidero”, añadió Alex.

“Nos dieron ganas (simplemente), como cualquier persona. En estos dos días me han escrito ‘yo también tuve ahí (sexo) con mi novia un día’, pero no se grabaron”.

El actor supo, a través de terceros, que el lanchero perdió su trabajo y que incluso ya le habrían retirado la licencia de la lancha al propietario, lo que lamentó.

También ofreció una disculpa a aquellas personas que se han sentido ofendidas.

“Luisito Comunica (el youtuber) cobró 1.5 millones de pesos para darles publicidad a ellos y realmente no fue tan trascendente y esto que yo lo hice gratis, pues resulta que va a servir más. Yo siento que va a salir beneficiado el Estado, que lo vean de ese lado ellos”, aseveró Alex.

Esta no es la primera vez que el productor se mete en problemas. Este mismo año lo detuvieron junto con Mía Marín por una situación similar en Ciudad Juárez, aunque sólo fueron señalados de cometer una falta administrativa y salieron tras pagar la multa.

Con información de Grupo Reforma