Lady Gaga canta para Biden, pero su padre vota a favor de Donald Trump

Joe Germanotta, padre de la artista Lady Gaga, votó en las elecciones estadounidense este martes a favor del presidente Donald Trump, de acuerdo con una publicación del medio británico Daily Mail.

La noticia causa polémica, pues la cantante se ha volcado por completo para ayudar a Biden en su aspiración presidencial, de hecho se presentó el pasado lunes en el cierre de campaña del candidato demócrata en el estado de Pennsylvania.

De acuerdo con el Daily Mail, Germanotta subió dos publicaciones en su Twitter a favor de Trump. “Seguro han notado mis creencias políticas y espirituales son diferentes. La libertad y el libre albedrío no deben ser políticos”, escribió.

Sin embargo, estas publicaciones ya no se encuentran visibles en la cuenta del empresario, dueño del restaurante Joanne Trattoria, en Nueva York.

Ataques entre Lady Gaga y Trump

Los tuits sucedieron después de que Trump y la ganadora del Óscar intercambiaran ataques en la misma red social.

“Hola, Tim, Hola, Trump. Muy feliz de estar viviendo gratis en sus cabezas”, replicó la estrella a un comentario de Tim Murtaugh, director de comunicaciones de la campaña de Trump.

A lo que el presidente de Estados Unidos, que busca la reelección, contestó: “Acabo de saber que el adormilado Joe Biden está haciendo campaña en Pennsylvania con Lady Gaga, una integrante orgullosa de ‘Artistas Contra el Fracking’. Esta es una prueba más de que Biden prohibirá el ‘fracking’ y disparará los precios de tu energía”.

Luego, durante el cierre de campaña en Grand Rapids (Michigan), Trump agregó que “ahora tiene (Joe Biden) a Lady Gaga. Lady Gaga no es muy buena. Podría contarles muchas historias. Muchas historias sobre ella”.

La cantante, ganadora de once Grammys, se unió a Biden en su cierre de campaña en Pittsburgh; en esta interpretó los temas You and I y Shallow. Después le pidió a los asistentes “voten por Joe, es una buena persona”.

