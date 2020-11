Rocío Sánchez Azuara se comunicó con su hija fallecida

La conductora confesó que su hija le comunicó no sentir ni dolor, ni malestar alguno.

Estos últimos años no han sido nada fácil para la conductora Rocío Sánchez Azuara, de 55 años, pues se ha tenido que despedir de dos personas muy importantes en su vida, el año pasado fue cuando hija Daniela falleció a causa de Lupus y este año la muerte se llevó a su madre a los 97 años.

Sin embargo, ahora Rocío reveló durante una entrevista para el programa ‘Ventaneando’ que se comunicó recientemente con su hija: “En algún momento ya me regalaron una sesión con una médium y yo nunca había hecho una sesión con una médium, fue una sorpresa para mí y se me comunicó y dijo ‘que estaba muy bien’ y me mandó señales muy claras”.

La conductora recordó los últimos días de su hija, pues fueron los más difíciles: “Traía un catéter en una parte del pecho y me dice me está señalando que ya no siente dolor aquí (señalando el pecho), entonces lo relaciones porque le fallaron tres válvulas del corazón. Y dice ‘sí que ya no le duele’, se bañaba cuando la ayudaba para bañarse o para acostarse, le dolía mucho el catéter y nunca me decía ‘me duele’ solo me decía ‘con cuidado por favor’”.

Finalmente, Rocío confesó que se siente más tranquila y es que su hija le dijo que estaba en un lugar hermoso: “Me mandó a decir que obviamente está muy bien donde está, que la recibieron muy bien, que siempre va a estar conmigo, cosas así, que me dejaron muy tranquila. Lloré como loca. Dijo que estaba muy emocionada de que haya surgido esa oportunidad. Fue una experiencia muy padre, yo viviendo el proceso, extrañándote mucho, físicamente porque en esencia toda la vida voy a estar unida a ella”.

Con información de TVNOTAS