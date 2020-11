Andrés Guardado rechaza oferta del Atlas para volver a jugar en México

El presidente del grupo Orlegi Sports, Alejandro Irarragorri, reveló que le ofrecieron regresar a Andrés Guardado al Atlas pero el jugador del Betis no aceptó la oferta de volver a México por un tema personal.

“No nada más lo hemos pensado, se lo hemos ofrecido. Personalmente me senté con él y me explicó el contexto de su vida personal y profesional. Tiene un gran cariño por Atlas, pero Guardado ha declinado (la oferta para) venir al Atlas, lo comprendo, no es por falta de amor, es un contexto personal”, detalló Irarragorri durante la presentación de José Riestra como nuevo presidente ejecutivo del equipo.

Irarragorri consideró que existe una energía negativa dentro de La Academia por lo cual los jugadores no terminan de destacar en el Atlas.

“El problema no pasa por la calidad de los jugadores, porque el análisis estadístico, técnico y táctico, tenemos clara la calidad de cada jugador, el problema lo tenemos en la adaptación y cómo toda la energía negativa que circula en la organización, lejos de proyectarlos y potenciarlos, los disminuye y los hace parte del problema.

“Aquí necesitamos gente valiente, de piel gruesa y que entienda que el proyecto va más allá de un torneo, un partido o una Liguilla, que es un proyecto que requiere transformación y esta no sucede de la noche a la mañana”, dijo.

TRANSFORMACIÓN

Irarragori aseguró que buscan hacer una profunda transformación interna en el club.

“Es volver a lo mismo, hoy estamos dejando muy claro: cero tolerancia hacia adelante, cero. Ya cambiamos. Diez entrenadores en tres años, 60 jugadores en tres años, no podemos seguir en ese camino. Cambiamos cinco directores deportivos, tres dueños. El tema es transformar desde dentro la cultura interna del club, requiere una profunda transformación. El que quiera está invitado, el que llega que venga a eso y el que no venga a eso, no será bienvenido”, comentó Alejandro Irarragorri.

Riestra López consideró que será importante dejar de ser víctimas además de poner pretextos, para volverse protagonistas y crear una nueva historia con el Atlas.

“Lo más importante es dejar de ser víctimas y poner pretextos y asumir con responsabilidad que hemos fallado fuera y dentro de la cancha. Dejar de culpar a terceros y volvernos protagonista de nuestra propia historia”, concluyó.

Con información de Latinus