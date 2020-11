Amenaza narco a Gobernador de SLP

En un video difundido en redes sociales, el Cártel del Golfo amenazó al Gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, con estallar la violencia en la entidad y lo llamó a negociar.

“Gobernador Juan Manuel Carreras López, San Luis Potosí va a arder en el último año de tu sexenio. Te recomendamos que hables con tu narcogobierno y le digas a los encargados de la seguridad que tienes que se puede negociar la paz del Estado con nosotros”, se escucha en el video.

“Para cuando se les termine el hueso no tengan que estarse escondiendo, si no ayudan, que no estorben”.

En la imagen se observa a un hombre sentado y leyendo un mensaje, en medio de lo que parece una pequeña habitación de paredes blancas, rodeado por cuatro sujetos armados, con una manta atrás en la que se lee “Cártel de los Alemanes” y las iniciales del Cártel del Golfo.

En la grabación también amenazaron, con su nombre y foto, a un Coronel del 40 Batallón de Infantería, y un mando de la región huasteca de la Policía de San Luis Potosí.

Al militar le advirtieron que se vengarán por el operativo del 20 de octubre pasado en el municipio de Charcas, donde luego de un enfrenamiento un criminal fue abatido y se logró el decomiso de armas largas, cargadores, equipo táctico y una camioneta, además de que aseguraron que ya detectaron a su personal de inteligencia.

“Si sigues mandando gente de inteligencia a la región Altiplano te vamos a desaparecer a todos los elementos que están enviando de civiles a ubicar nuestras casas de seguridad”, indican.

También se adjudicaron el ataque armado contra un convoy de la Policía Estatal en Tamuín, la semana pasada, en la que resultaron heridos dos agentes y en el que viajaba el Jefe Regional de la Fuerza Metropolitana de la Región Huasteca, Samuel Ruiz Montalvo.

“Es mejor que te alinees o que le pidas tu cambio a tu jefecito (Jaime) Pineda (Secretario de Seguridad Pública)”, lanzaron.

Los sujetos armados dijeron trabajar para “El Vaquero”, identificado como Evaristo Cruz Alias, presunto líder del Cártel del Golfo en Tamaulipas, y quien es buscado también por las autoridades estadounidenses.

Con información de Grupo Reforma