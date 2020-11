Descarta Landau peligro para T-MEC por Harris

El hecho de que Kamala Harris, quien se perfila para ser Vicepresidenta de Estados Unidos, no haya estado de acuerdo con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) cuando se negoció, no implica un obstáculo para su actual desarrollo, consideró Christopher Landau, Embajador de Estados Unidos en México.

“Yo lo dudo (que Harris sea un obstáculo). Este tratado fue ratificado hace apenas ni siquiera un año, por mayorías abrumadoras, habiendo muchos votos demócratas. La Vicepresidenta electa obviamente tiene derecho a su opinión y a su voto, pero el hecho de que ella no ha estado de acuerdo con el Tratado no significa que ya no va a quedar”, destacó Landau durante su participación en la Cumbre de Negocios 2020.

En caso de haber puntos de desacuerdo en el T-MEC, es posible tener diálogos sobre los temas complicados y permitir la marcha del pacto comercial, sugirió el Embajador.

“Hay personas razonables que pueden tomar esos temas. Creo que lo peor sería dejar el Tratado ahí congelado por años. Yo creo que es una de las fuerzas del Tratado, que sí se puede modificar, pero me parece francamente que tiene que pasar un cierto tiempo para ver cómo va el Tratado y estoy seguro, como en cualquier cosa tan compleja, que habrán algunas cosas que sí las podremos mejorar”, resaltó Landau.

El Embajador coincidió en que hay que entender que los primeros meses de la puesta en marcha del Tratado fue durante el momento de la pandemia.

“Un proceso que era complicado se hizo aún más complicado”, destacó.

Landau agregó que es mucho mejor tener un Tratado que no tenerlo y recordó que el pacto no es una “varita mágica” que desaparece las disputas comerciales que tiene o tendrá el País.

Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), coincidió en que las inversiones a partir del Tratado no se han dado como se hubiera esperado debido a la pandemia.

Con información de Grupo Reforma