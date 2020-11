No tenemos nada contra Biden, dice AMLO, pero reitera que aún no se pronunciará sobre elección

El Ejecutivo federal Andrés Manuel López Obrador aclaró este lunes que no tiene ninguna diferencia con Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos. Reiteró que esperará los resultados oficiales para felicitar al ganador.

“No tenemos ninguna diferencia con el candidato del Partido Demócrata, el señor Biden. No tenemos nada en contra del posible presidente electo, ahora candidato Biden (…) Esperemos que las autoridades resuelvan y entonces nos vamos a pronunciar y a reconocer lo que se decida en las instancias competentes en Estados Unidos”, señaló.

En conferencia de prensa, el mandatario insistió en que como representante de un gobierno “no podemos actuar de manera imprudente y no sólo es un asunto de forma, es también de fondo”.

“No significa que estemos en contra o a favor de nadie. Estaban acostumbrados a no respetar la Constitución. Estaban acostumbrados a que se opinara de todo ¿Por qué esta postura? Porque queremos que en los asuntos nuestros no haya injerencia extranjera. No estamos a favor de ningún partido en Estados Unidos”, insistió.

El sábado pasado luego de conocerse el triunfo electoral de Joe Biden, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que no felicitará ni reconocerá al candidato demócrata o a Donald Trump como mandatario de Estados Unidos hasta que se termine de resolver la elección y se declare oficialmente a un ganador.

López Obrador aseguró que mantiene una buena relación con ambos candidatos. Sin embargo, en su visita oficial a Washington, en julio pasado, únicamente se reunió con Trump.

