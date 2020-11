Chicharito se ‘autorreprueba’ por su temporada en el Galaxy… Dos goles y muchos dólares

• Llegó al Galaxy con etiqueta de estrella y la misión de llenar los zapatos de Zlatan, pero solo logró dos goles, pese a tratarse de uno de los jugadores mejor pagados de la MLS.

Las lesiones, bajas de juego y un pobre rendimiento marcaron la primera temporada de Javier Hernández en el Galaxy de la Major League Soccer (MLS).

Llegó con etiqueta de “figura internacional” luego de casi una década en Europa en donde militó en dos de los clubes más grandes del mundo (Manchester United y Real Madrid), y tenía la misión de llenar los zapatos de Zlatan Ibrahimovic.

Sin embargo, Chicharito apenas fue titular en siete partidos de 11 que jugó y anotó dos goles. Lejos de la expectativa generada en la MLS y al tratarse de uno de los futbolistas mejor pagados de la liga estadounidense.

“La institución más grande de la MLS no puede permitirse no entrar a los Playoffs. La evaluación de esta temporada es completamente negativa comenzando desde la autocrítica y sabiendo que no pasé por mi mejor momento futbolístico”, reconoció Hernández a través de sus redes sociales al inicio de esta semana.

El tapatío es ‘Jugador Franquicia’ en el Galaxy, es decir, uno de los mejores pagados de su club y de acuerdo con las cifras que se conocen, el quinto salario más alto de la MLS (seis millones de dólares anuales), solo por debajo de Gonzalo Higuaín, Bob Bradley, Jozy Altidore y Carlos Vela.

“Ahora toca descansar unos días para después empezar a darlo todo para que el Galaxy vuelva al lugar donde merece estar”, agregó Javier en su ‘post’ en Instagram.

El goleador histórico de la Selección Mexicana tiene 32 años y ha sido cuestionado por distraerse con cuestiones extrafutbolísticas durante su estancia en Los Ángeles, a donde arribó a inicios de 2020.

Para dimensionar el presente de Hernández basta señalar que Zlatan Ibrahimovic marcó 22 goles en su primera temporada en el LA Galaxy, pese a que llegó con la competencia en marcha, y 31 en la segunda campaña, en 2019, con 38 años.

Con información de Latinus