Eleazar N intentó matar a Tefi tras pedirle matrimonio

El actor Eleazar N no soportó que su novia Tefi Valenzuela no estuviera segura de casarse, por lo que intentó matarla.

El pasado miércoles 4 de noviembre, el nombre de Eleazar ‘N’, de 34 años, fue tendencia en redes sociales, y es que una vez más el actor está involucrado en un delito de violencia en contra de una de sus parejas, en este caso, de la modelo y cantante de origen peruano Stephanie Solange Valenzuela Yábar, de 30, cuyo nombre artístico es Tefi Valenzuela, quien presentó ante la fiscalía de la CDMX una denuncia en contra del actor por violencia familiar, pues además de agredirla física y verbalmente, intentó asfixiarla.

Platicamos con una amiga de la pareja y nos contó detalles exclusivos de todo lo ocurrido.

“Se conocieron por amigos en común a principios de este año, a Eleazar le encantó desde que la conoció, pues Tefi es una mujer muy guapa y sexy, y obvio la empezó a tratar muy bien hasta lograr conquistarla”.



– ¿En qué momento se hicieron novios?“A finales de julio, a los pocos días Eleazar se fue a vivir con ella; apenas llevaban tres meses de noviazgo y así de rápido se convirtió en una relación tóxica”.

– ¿Por qué lo dices?“Tefi nos contó que Eleazar ya empezaba a violentarla de manera verbal, que la hacía menos, la humillaba e insultaba constantemente, y que en las últimas semanas empezó a estar mal la relación, pero tenía miedo a represalias”.

¿Tefi sabía de sus relaciones anteriores y lo que se decía de él? “Sí lo sabía, pero Tefi no es una mujer sumisa ni dejada, y entre broma y broma sí le llegó a decir a Eleazar que ella no toleraría que le pusiera una mano encima, pero parece ser que a él se le olvidó o no le creyó, y volvió a tener sus arranques”.

– ¿Qué tipo de arranques?“Eleazar tiene serios problemas con el alcohol, se pelea con todo el mundo en público, pierde la cabeza, se vuelve muy violento”.

– ¿Por qué Tefi no le puso un alto desde el principio a Eleazar? “Porque él está enfermo, la hacía sentir culpable, y cuando ella decidía terminar la relación, Eleazar le rogaba para que lo perdonara, le prometía que no volvería a pasar y por días se mantenía tranquilo y cariñoso”.

– Nos llegó un video de que esa noche, horas antes de la agresión, Eleazar le había pedido matrimonio a Tefi…“Así es, cenaron en un restaurante en Santa Fe, donde él le pidió que fuera su esposa, pero obvio, lejos de emocionarla, la noticia le cayó de sorpresa, no se lo esperaba, no estaba preparada para una pedida de mano tan rápido, y menos sabiendo que el noviazgo no estaba resultando como ella quería”.

– Y luego, ¿qué pasó?“Eleazar notó que Tefi no estaba muy contenta, y aunque en ese momento no le dijo nada, cuando llegaron al departamento de ella, él le empezó a reclamar que por qué estaba distante, que no le había dado importancia al hecho de que él le pidiera matrimonio, se enfureció y se puso muy agresivo, como loco, empezó a gritarle groserías, de pu&# no la bajaba, la humillaba y la amenazó con matarla”.

– ¿Qué hizo ella?“Tefi estaba aterrada por el arranque bipolar de él, así que trató de ignorarlo y se empezó a poner la pijama para dormirse, pero de repente Eleazar la jaloneó y comenzó a desgarrarle la ropa, la tiró hacia la cama y empezó a insultarla y a decirle que la iba a matar; obvio fue el momento en el que Tefi entró en pánico, pues él comenzó a apretarle el cuello”.

– ¿Después qué pasó?“Eleazar le agarró la cabeza muy fuerte con sus manos, como para inmovilizarla, y empezó a morderle con mucha fuerza las mejillas, los pómulos, la barbilla y la mandíbula; después también le mordió el antebrazo derecho, mientras ella se cubría para tratar de evitar los golpes. Eleazar intentó estrangularla, pues le empezó a apretar el cuello, estuvo a punto de matarla”.

– ¡Qué fuerte! ¿Qué hacía ella en ese momento?“Imagínate, estaba en shock, le pasó todo por la mente; dice que sólo trató de cubrirse los golpes y gritó muchas veces para pedir ayuda, ¡sintió que moriría! Fue muy fuerte, incluso mientras Tefi nos contó lo que pasó, aún temblaba de miedo y no paraba de llorar”.

– ¿Después qué sucedió?“Tefi no supo de dónde logró zafarse de Eleazar, y fue cuando salió corriendo del departamento gritando y pidiendo ayuda”.

– ¿Qué pasó después?“Como pudo, salió corriendo del departamento, y Eleazar salió tras ella insultándola y gritándole que si se iba, se pondría más violento, que la mataría o que la deportaría, pues ella es de Perú; afortunadamente, al salir Tefi, ya estaba ahí uno de sus vecinos que escuchó los gritos”.

Con información de TVNOTAS