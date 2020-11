Vergüenza, que Trump no acepte resultado.- Biden

El virtual Presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, consideró una “vergüenza” que Donald Trump no haya reconocido su derrota tras las elecciones, pero afirmó que continuará con sus planes de transición.

“Creo que es una vergüenza, francamente”, señaló Biden. “Cómo podré decirlo con tacto… creo que esto no ayudará al legado del Presidente”.

Además, afirmó que sus planes ya están en marcha para asumir el poder y que en los próximos días anunciará a los miembros de su gabinete.

triunfo no cambia la dinámica de lo que estamos haciendo”, señaló a reporteros.

“Ya estamos comenzando la transición, la negativa de la administración Trump a reconocer nuestra victoria no detiene eso”, aseguró.

Tras dar un mensaje sobre el reto de la Ley de Salud Asequible ante la Corte Suprema, Biden respondió preguntas de la prensa por primera vez desde que fue proyectado como ganador en las elecciones.

El demócrata dijo que de momento no lo afectaba que la Administración de Trump no estuviese cooperando con los planes de transición y que no le hayan compartido información clasificada.

“Sólo hay un Presidente a la vez, y él es el Presidente hasta el 20 de enero”, señaló.

BIden dijo que no había hablado aún con Trump.

Señaló también que espera trabajar con los republicanos. Cuando se le cuestionó cómo esperaba lograrlo si no habían reconocido su triunfo, confió en que lo harán próximamente,

“Lo harán. Lo harán”, dijo Biden.

“Creo que todo elpartido republicano está en una posición en la que están siendo intimidados por el Presidente”, destacó antes.

