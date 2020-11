‘Alfaro me quiere partir la madre’

Aunque no sabe todavía si será candidato a Guadalajara o Zapopan, Alberto Uribe Camacho aseguró que trabajará para ganar y ser Presidente Municipal.

Reconoció, sin embargo, que el Gobernador Enrique Alfaro no le concede ninguna posibilidad de triunfo y que incluso le quiere “partir la ma…”.

Uribe Camacho, ex Alcalde de Tlajomulco y ex funcionario de Relaciones Exteriores, advierte a los morenistas que todos pueden caber en el proyecto con miras al 2021, pero no todos pueden ser Alcaldes.

Sostuvo que Carlos Lomelí no tiene asegurada todavía ninguna candidatura y sentenció que nadie en Morena puede “charolear” con lo que no tiene o con lo que no es.

¿Qué lo mueve a contender en 2021?

Siempre he dicho que en toda mi vida siempre me he preparado para ser Gobernador de Jalisco, y mi formación académica misma y mi experiencia podrían decir lo mismo y creo que es momento también de regresar a sumar a Morena, construir el mundo de los qués, los cómos, dejar al lado los quiénes, el reparto de los pasteles, porque eso no te lleva a ningún resultado positivo desde la Administración pública.

Hay demasiada grilla y poca organización y poco método, tienes que ponerle método a los partidos políticos y particularmente a Morena.

¿Cómo concluyó que podía competir por Guadalajara o Zapopan?

Creo que en Guadalajara hay grandes posibilidades de hacer algo trascendental, y en Zapopan me parece que puede ser un modelo organizacional también de dimensiones mayores.

Te prometo que el presupuesto lo voy a manejar mucho mejor que el que se haya manejado en la historia de otro Alcalde en cuanto a la eficacia de la administración del presupuesto.

El tema central político es que aquí hay otro actor también y ese otro actor se llama Carlos Lomelí.

Entonces se tienen que definir cosas y no se han definido, métodos, él no es candidato a nada todavía tampoco porque no se ha acordado ninguna convocatoria, ni nada más, ni yo tampoco lo soy.

Lo que es clave es no estar charoleando con lo que uno no tiene y con lo que uno no es. Yo no tengo ninguna candidatura, pero nadie más tampoco la tiene.

Dicen que para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo ¿es el caso? Acompañó a Enrique Alfaro en varias elecciones.

Cuando compitió por el PRI, luego fue lo de PRD-PT y luego Movimiento Ciudadano.

Entre gitanos no nos leemos las manos, nos conocemos perfectamente, yo sé cómo operan, conozco sus debilidades organizacionales, conocen mis debilidades, conocen mis fortalezas.

Yo estoy convencido que Alfaro es alguien que, al decir que yo voy a ser candidato, él jura que no tengo ninguna posibilidad de ganar porque así es su personalidad y, además, ha de estar diciendo ‘que llegue para partirle toda su ma…’.

Si el Gobernador no lo quiere y llega a ser Alcalde, ¿habrá problemas?

Espero que tenga la madurez, de mi parte no, y yo siempre voy a estirar la mano para el diálogo.

Para mí, lo más importante es el diálogo porque, además, yo no soy una mala persona ni tampoco soy un delincuente ni mucho menos, merezco un respeto también como actor político.

No puede decir ‘con él no hablo y con él sí’, eso no se vale porque habla también de inmadurez y creo que hay que tener madurez política todos para construir.

Ni modo que si soy Alcalde de Guadalajara o Zapopan no se vaya a sentar a platicar conmigo, ¿te imaginas qué cosa tan tierna sería eso?

Después también de todo lo que yo lo ayudé, lo que menos merecería es tener un respeto y espero tenerlo, de mi parte siempre lo va a tener porque yo es como hago la política, con respeto.

¿Busca algún tipo de revancha con MC?

Yo creo que para empezar ellos ni me ven, viven en otro mundo y está bien. La realidad es que no tengo ningún ánimo de revancha ¿por qué lo tendría?

Y tampoco tengo ninguna obsesión de ser candidato, ni a Gobernador ni a Presidente Municipal.

¿Qué reacciones tuvo a su renuncia a la SRE para contender en 2021?

Se generó una gran expectativa y evidentemente por cómo se hace el anuncio y lo hace Marcelo (Ebrard), pues más.

Creo que hay algunas personas que creen que podemos construir todo, como decías, para que la cuña apriete.

He platicado con pocos actores de MC por una sencilla razón, casi todos le tienen miedo a Enrique (Alfaro) y como Enrique Alfaro no me quiere ni poquito porque determiné no jugar con él, pero se lo dije antes de yo hablar con Marcelo y acordar, y después irme con Andrés (Manuel), tenía mi derecho de seguir o no seguir como dueño de mi carta que soy y seré siempre.

Decido que no continúo y ese hecho para él es una traición, pero, para mí, la traición son otras cosas.

Entonces como Enrique está tan enojado conmigo y es incapaz de establecer un puente de comunicación y diálogo porque cree que es más importante cualquier otra cosa que la política, pues todos le tienen miedo. Yo he visto de repente actores que eran grandes amigos que me saludan muy rápido y se van porque no los vaya a regañar el patrón y a mí esas cosas no me gustan.

¿Teme encontrar en Jalisco un partido Morena desarticulado?

Claro, (pero) no es temor la palabra ni es incertidumbre. Es enfocarte a poder ayudar todo lo que puedas construir.

No puede ser posible que cada municipio tenga 5, 6 ó 7 precandidatos, nadie está haciendo el trabajo, el presidente interino en su momento que es Hugo (Rodríguez Díaz) metiendo recursos jurídicos para seguir ahí en la presidencia.

Creo que acá tenemos que ceder y entender que lo importantes es justamente un proyecto que arrancó con Andrés (Manuel López Obrador) y que tiene que ver con una visión social.

Lo que me parece que no se vale es esta discusión de los Morenos de siempre contra los que van llegando y que son unos arribistas.

Si alguien es amigo de Andrés desde la niñez, pero no tiene la mínima idea de cómo se administra una Secretaría de Finanzas ¿lo vas a nombrar Secretario de Finanzas porque es amigo de Andrés?, yo creo que es un error.

Tienes enfrente un adversario importante que es MC, tienen Gobierno del Estado, tienen la mayoría del Congreso, tienen la metrópoli y si eso no lo ves, pues entonces estás en el mundo de la ingenuidad y no entiendes que la batalla está en otro lado, la batalla no está dentro de Morena.

¿Se va a meter a la dinámica del reparto de candidaturas, armado de planillas y de listas de candidatos de diputados?

No sé qué tarea me va a poner Mario (Delgado), puede ser esa que tu dices y también ayudar a poner orden en algunas cosas.

¿Tiene Morena posibilidades de ganar?

Guadalajara está a tres puntos Morena de ganar, Zapopan puede estar más distante, a cinco puntos, seis.

Hay un fenómeno que va a funcionar ahí ¿dónde va a jugar (Pedro) Kumamoto? Kumamoto evidentemente no le quita votos a Morena, le quita votos a Movimiento Ciudadano y a otro tipo de fuerzas.

¿Dónde va a jugar Pedro? ese es un factor determinante como para entender, yo no soy ingenuo y he hablado con él mismo y tenemos un diálogo.

A la Ciudad no le gusta tanto la confrontación de Enrique (Alfaro) con el Presidente y eso le va a quitar votos, y también hay cosas que no fueron manejadas bien, eso que pasó con la gente el día del “botonazo” es una cosa que no le puedes hacer a tu pueblo, no lo puedes dejar sin transporte. El gobernar te va desgastando también.

Creo que sí hay serias posibilidades de tener una gran cantidad de diputados en esta siguiente elección, buscar la mayoría en el Congreso local, le caería muy bien a Jalisco que tuviera un contrapeso el Ejecutivo del Estado, creo que hay posibilidades de dar varias sorpresas en el área metropolitana. Seguramente el municipio más complicado de poder ganar sería Zapopan, lo cual para mí es un gran reto.

Con información de Grupo Reforma