Diputada de Jalisco deja Morena por MC

La bancada de Morena en el Congreso de Jalisco no la quería por haber respaldado endeudar al Estado con 6 mil 200 millones de pesos y, finalmente, la diputada morenista Patricia Meza Núñez decidió “brincar” de partido sumándose a Movimiento Ciudadano (MC).

Acompañada del dirigente emecista en el Estado, Ricardo Rodríguez y del coordinador de asambleístas de MC, Salvador Caro, la ahora ex morenista anunció este miércoles su adhesión al partido “naranja”.

“Siempre me he conducido con lealtad, con honradez y con responsabilidad; en la toma de decisiones siempre pondero los intereses de los ciudadanos y dejando a un lado los individuales. Tras varios meses de diferencias ideológicas en el trabajo del grupo parlamentario de Morena, decidí dejar ser parte de esta bancada”, indicó la asambleísta.

“Anuncio mi adhesión al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, el cual ha demostrado ante toda circunstancia estar a la altura de miras que requiere Jalisco, donde he encontrado afinidad con la labor legislativa”, agregó.

El 22 de mayo, Meza Núñez votó a favor de un empréstito de 6 mil 200 millones de pesos solicitado por el Gobernador emecista Enrique Alfaro al Congreso local, lo que causó que la diputada fuera vetada por su bancada en la Asamblea, y hasta se solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de su partido, investigarla para determinar la viabilidad de su permanencia en Morena.

Ante el “chapulineo”, la coordinadora de diputados de Morena, Érika Pérez, dijo que MC les habría hecho un favor al sumar a sus filas a Meza Núñez, quien habría violentado los principios de no mentir, no robar y no traicionar que tiene el partido morenista.

“Sería importante preguntarle a cambio de qué (se cambió a MC). No quiero oírme grosera, pero acá en Morena tenemos tres ejes torales: no mentir, no robar y no traicionar; que más bien a ella se le olvidó, no es que en Morena no existieran”, apuntó Pérez.

“Es lamentable (que MC) quiera robustecer sus filas con gente que traiciona. ¿Para qué? Para seguir haciendo de las suyas. (Meza Núñez) desgraciadamente es gente que no tiene convicciones, porque no es convicción esa de estarse saltando de un partido a otro”, añadió.

