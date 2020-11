Diputados de Morena rechazan etiquetar recursos para vacuna

La mayoría de Morena en Cámara de Diputados se opuso a la propuesta del PRI para etiquetar con precisión que en el 2021 habrá el dinero suficiente para la compra de la vacuna contra Covid-19.

El proyecto no tendrá ninguna asignación concreta para la adquisición de las dosis, tras desechar la reserva del PRI.

La subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja, indicó la semana pasada que de los recursos que se liberen de la desaparición de fideicomisos saldrá el presupuesto para pagar la vacuna, de lo que no hay recurso etiquetado.

Durante la presentación de reservas en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, el priista Fernando Galindo pidió este miércoles etiquetar de manera específica los recursos para la compra de la vacuna, porque no se encuentra en ningún lado la asignación en el presupuesto de la Secretaría de Salud.

“Tenemos claro que se han dado anticipos para algunas vacunas este año, pero lo que nosotros buscamos es darle certeza a los más de 120 millones de mexicanos de que van a haber los recursos suficientes para que puedan acceder a la vacuna.

“La vacuna no debe ser para unos cuantos, debe ser para todos los mexicanos, es por eso que en el grupo parlamentario del PRI pedimos que apoyen la reserva, porque al menos, como ha dicho Hacienda, se requieren 35 mil millones de pesos para la compra de la vacuna”, explicó el legislador del PRI, ex subsecretario de Hacienda en el sexenio pasado.

Sobre la reserva, el también diputado del PRI Enrique Ochoa cuestionó cuál es la postura de Morena, porque el diputado Javier Hidalgo dijo que las vacunas se van a comprar este mismo año y por eso no se requería presupuestar ninguna cantidad para el 2021.

Sin embargo, citó Ochoa, el vicecoordinador Pablo Gómez afirmó que no era posible presupuestar para el 2021 porque no se sabe cuánto se va a pagar, a quién, ni cuántas dosis se van a necesitar.

“Donde quedó la bolita? Que se pongan de acuerdo los diputados de Morena para decirnos qué cual versión les vamos a creer: o la van a pagar este año, ya saben cuánto cuesta y saben a quién comprar o no se puede presupuestar, no existe, no sabe cuánto cuesta ni a quién se la van a pagar. ¿Javier Hidalgo o Pablo Gómez, Morena uno o Morena dos? ¿Dónde quedó la bolita?”, cuestionó.

El diputado Pablo Gómez afirmó que el PRI está haciendo “un circo” por la insistencia de que se etiqueten los recursos para la compra de la vacuna contra Covid-19.

Afirmó que hay “absoluta claridad” en la posición del Gobierno de que habrá todas las vacunas necesarias y que se comprarán cuando esté disponible independientemente de su marca y del país de fabricación.

“Esto va a ocurrir. Es imposible técnicamente tener en el presupuesto definiciones cuantificadas precisas. De lo que tenemos garantía es que habrá recursos, el Gobierno responde por eso y va a tener el apoyo de la Cámara de Diputados, y lo tiene en este momento y en México habrá vacuna gratuita y universal para todos los mexicanos, es la posición”, aseguró Gómez.

El diputado Javier Hidalgo aclaró que en su opinión no tienen sentido las reservas “ociosas”, que no tienen otro sentido que hacerse ver.

Expresó que está claro que el Gobierno de la República está al frente de la adquisición de las vacunas y qué habrá todos los recursos para tener vacuna, a fin de ofrecerla universal y gratuita para todos los mexicanos.

Con información de Grupo Reforma