AMLO pide a seguidores que no le lleven serenata por su cumpleaños 67

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus seguidores que no le lleven serenata por la celebración de su cumpleaños 67.

López Obrador pidió a quienes pretendían llevarle serenata, que mejor se queden en casa debido a la situación de la pandemia por COVID-19.

“Mañana voy a cumplir años, voy a cumplir 67 años, estoy bien gracias al Creador, a la naturaleza y a la suerte que también cuenta. Quiero aprovechar para mandar un abrazo a todos”, declaró.

Mañana el presidente López Obrador cumplirá 67 años. Ante el aviso de una serenata, esto pidió a sus seguidores.



Y reveló, además, cómo celebrará el día.



Más en: https://t.co/MAPKxgFdyg pic.twitter.com/zHh8OtoivP — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 12, 2020

Me enteré por unos mensajes en redes sociales que quieren venir hoy en la noche para traerme serenata, no puedo impedirlo pero no hace falta, tenemos que cuidarnos ahora por la pandemia que sigue afectado”, expuso.

“Hay amor sincero y eterno, es un amor recíproco, así como me quieren a mí mucho los quiero yo y un poquito más todavía. Muchas gracias pero no hace falta. Amor con amor se paga. ¡Qué más amor me van a dar si me están apoyando, estamos juntos llevando a cabo una transformación, es mejor quedarse en casa”, argumentó.

Adelantó que para su cumpleaños piensa pasar tiempo con su familia “mi esposa, mis hijos, vamos a comer juntos”.

Destacó que el fin de semana retomará sus actividades presidenciales y es muy probable que vaya al suroriental estado de Tabasco, una de las regiones que se ha visto más afectada por las inundaciones en los últimos días.

Es probable que vaya a Tabasco para ver cómo están las presas, la inundación, los apoyos que se tienen que entregar, todo lo que debemos hacer, no abandonar a la gente”, refirió.

Con información de López-Dóriga Digital y EFE