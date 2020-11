Dice Alfaro que se ‘pitorrea’ de ataques de Morena

El Gobernador Enrique Alfaro acusó a Morena y a la 4T de financiar una campaña para desprestigiarlo a él y a su Administración en el marco del proceso electoral que está en marcha.

En un mensaje de redes sociales, Alfaro señaló la existencia de dos videos divulgados por “El Defensor de la Verdad” y “Reserva CDMX”, donde se le acusa de haberse robado los medicamentos contra el cáncer.

“Morena y los operadores de la 4T están financiando con millones y millones de pesos con varios propósitos”, señaló el Mandatario.

“Uno de ellos, por supuesto, es estar atacando a un servidor y a mi Gobierno, no me asusta, ya lo he visto mil veces, por esa vía me han querido inventar de todo, es parte del folclor de los tiempos electorales”.

El Gobernador calificó como ridículos los señalamientos en su contra, los cuales, dijo, evidencian el nivel de preocupación y de desesperación por atacarlo.

“Es precisamente el Gobierno federal el que dejó de suministrar esos medicamentos y es precisamente el Gobierno de nuestro Estado quien tuvo que poner millones de pesos para apoyar a las organizaciones a que compraran estos medicamentos”, sostuvo.

“A los autómatas que sacan esta información, a quienes están detrás de una computadora, en el anonimato inventándose historias y gastando millones de pesos, que yo no sé de dónde sacan, les digo una cosa muy sencilla: no pierdan su tiempo, no van a poder desacreditar el trabajo de quienes estamos todos los días luchando para cuidar a nuestro Estado”.

Alfaro reiteró que se mantendrá al margen del proceso electoral y, aunque tiene mucho trabajo, dijo que se hizo un espacio para platicar lo que sucede en las redes sociales de cara a los comicios de 2021.

Con información de Grupo Reforma