Miguel Herrera ‘extraña’ a Renato Ibarra: “Quiero que regrese al América”

El técnico del América, Miguel Herrera, se manifestó a favor de que el mediocampista Renato Ibarra, quien este torneo jugó prestado en el Atlas, regrese al Nido.

Como se recordará, el ecuatoriano salió de Coapa luego de verse envuelto en un problema legal, pues fue denunciado por su esposa por violencia doméstica y pasó una semana en el reclusorio.

Tras obtener su libertad luego de que libró los cargos de ‘tentativa de feminicidio’, el jugador volvió a entrenar con las Águilas, pero debido a la presión hacia el club por aceptarlo de regreso, la directiva azulcrema optó por cederlo a los Rojinegros, que mostraron interés en sus servicios.

Bajo este contexto, el ‘Piojo’ rechazó que estén buscando realizar un intercambio con el Atlas por alguno de sus futbolistas y fue claro al señalar que él quiere a Ibarra de vuelta.

“No hay nada real, no sé dónde sacaron eso (el intercambio), sinceramente en este momento no puedo estar pensando en eso, me parecería una cosa ilógica decir que vamos a cambiar a Renato Ibarra por Lorenzo Reyes. Yo siempre he dicho que quiero que regrese; eso será cuando diga la directiva”, señaló Herrera en entrevista con ESPN.

“La verdad quiero que regrese y, si tenemos que buscar un contención el día de mañana, eso ya será otra cosa, pero no será por un cambio, pero en este momento sinceramente no hemos preguntado por nadie”, añadió el entrenador.

¿ROGER MARTÍNEZ?

Por otra parte, Miguel dijo desconocer si es real la versión de que el delantero Roger Martínez desea salir del América porque no está contento en el club. Aseguró que entre ellos no ha habido diferencia alguna.

“La verdad es que no estoy seguro de si él no está gusto o si el club no está gusto con él. Es una realidad que la afición está golpeando y en algún momento habrá que tomar decisiones, pero al final de cuentas conmigo Roger no ha tenido ninguna fricción, yo lo sigo tomando en cuenta y entrena al parejo de todos sus compañeros”, remató.

Con información de Latinus