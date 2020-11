Se lanza AMLO contra Raúl Padilla, titular de FIL

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó este viernes en contra del presidente del patronato de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), Raúl Padilla.

En conferencia, el Mandatario aseguró que las últimas ediciones de este encuentro han sido organizadas para generar críticas contra su Gobierno.

“Fíjense, la Feria del Libro de Guadalajara, las últimas, dedicadas en contra de nosotros, pero no solo eso, porque traen a Vargas Llosa, Aguilar Camín y todos ellos, Krauze. Pero me entero de que en España le entregan el premio, claro, a la Feria del Libro de Guadalajara, el Príncipe (sic) de Asturias a la Feria del Libro de Guadalajara y el que lo recibe es ni más ni menos que Padilla, es el que da el discurso y me llamó muchísimo la atención un renglón: ‘Debemos de defender al libro del populismo'”, citó el Presidente entre risas.

“Es la decadencia, pero no solo de México, de las universidades, de la intelectualidad, de los que otorgan estos premios”.

El Mandatario se refirió al tema al ser cuestionado sobre los reclamos presupuestales realizados por el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

Al responder, López Obrador reconoció que persisten las diferencias con el Mandatario local y se refirió a la relación que éste mantiene con Padilla.

“Tampoco es nada personal en contra del Gobernador, son diferencias, él tiene una postura, el pertenece a este bloque de conservadores, él se lleva muy bien con el líder de la Universidad de Guadalajara, un líder histórico, Padilla”, expresó.

El Presidente pidió a los reporteros investigar por cuánto tiempo ha mantenido Padilla el control de esa casa de estudios.

“Les dejo de tarea, que hagan una investigación, desde cuando manda este señor en la Universidad de Guadalajara, desde cuándo. Y ya cuando tengan la investigación, nos ayudan aquí para informar”, agregó.

Con información de Grupo Reforma