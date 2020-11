Crecen en Jalisco 23% muertes viales

Después de varios años a la baja, las muertes por accidentes de tránsito en Jalisco volvieron al alza este 2020.

De enero a septiembre de este año, en la entidad se registraron 773 defunciones en percances viales, 23 por ciento más que las 629 del mismo periodo de 2019, de acuerdo con cifras del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de Jalisco (CEPAJ).

En 2019, Jalisco ocupó el primer lugar nacional en cuanto a accidentes de tránsito fatales, con 291 percances, de acuerdo con datos del Inegi. También encabezó la lista de Estados como más muertes.

Hoy es el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, instituido por la Organización de las Naciones Unidas en 2005, y es un llamado de atención para revisar en qué se está fallando.

Alma Chávez, activista en el tema, refirió que el principal factor de riesgo en los accidentes viales es la velocidad, pues el humano no está “diseñado” para soportar fuertes impactos.

“La velocidad mata. Hay una gran controversia con el tema de la fotoinfracción, pero al final del día no es un tema recaudatorio, porque si tú no manejas a exceso de velocidad, no te multan”, destacó.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, un peatón adulto tiene riesgo de muerte menor al 20 por ciento si es atropellado por un auto que se desplaza a menos de 50 kilómetros por hora, pero si la velocidad aumenta a 80, las posibilidades de perder la vida se triplican.

La también activista, Débora Semadeni, atribuyó el incremento de muertes en percances viales al incremento en la velocidad en las calles, pues con la pandemia por Covid-19, las arterias se liberaron.

“La gente vio las calles solas, va más rápido y si atropella a alguien lo más seguro es que lo va a matar, y si choca se va a morir la gente”, indicó.

De acuerdo con datos de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, de enero a agosto las fotoinfracciones tuvieron un incremento de 22 por ciento con relación al mismo periodo de 2019.

Tanto Chávez como Semadeni coincidieron en señalar que el Gobierno ha implementado acciones que años atrás ayudaron a disminuir el número de víctimas, como el operativo Salvando Vidas, la fotoinfracción e incluso obras viales tendientes a disminuir la velocidad, como las llamadas Zonas 30.

Y esto, acotaron, se ve reflejado en las estadísticas del CEPAJ, donde se ve una reducción sostenida de 2016 a 2019, cuando se pasó de mil 300 fallecidos a 878.

Iba bien, pero llegó 2020

Los decesos en accidentes de tránsito iban a la baja en la entidad, pero este año subieron. (Muertes viales en Jalisco)

Años anteriores

Año / Muertes

2016 / 1,300

2017 / 1,294

2018 / 1,124

2019 / 878

Este año

Mes / 2019 / 2020

Enero / 64 / 103

Febrero / 73 / 83

Marzo / 65 / 102

Abril / 76 / 75

Mayo / 74 / 77

Junio / 69 / 100

Julio / 72 / 71

Agosto / 60 / 87

Septiembre / 76 / 75

Total / 629 / 773

Con información de Grupo Reforma