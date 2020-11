A Magda Rodríguez la mataron con brujería

Un amigo de la productora Magda Rodríguez cree que alguien le hizo un trabajito de brujería pues muchos la envidiaba por su éxito.

Dos semanas han transcurrido desde el lamentable fallecimiento de Magda Rodríguez, y su pérdida sigue causando un profundo dolor en sus familiares y amigos del medio, que tuvieron la fortuna de conocerla. Sin embargo, aunque el parte médico determinó que la productora murió a causa de un shock hipovolémico, una persona muy cercana a ella nos dice que duda que su muerte se diera por causas naturales, pues en los últimos días se ha enterado de que muchas personas que decían ser amigos de la productora, en realidad le tenían envidia; por lo que no descartan que incluso hayan recurrido a la magia negra para afectarla, pues murió repentinamente a causa de un padecimiento del cual médicamente ¡nunca tuvo antecedentes!:

– Nos dices que no crees en la versión de que Magda Rodríguez (q.e.p.d.) murió a causa de un shock hipovolémico, ¿por qué?“Yo conocía a Magda desde hace muchos años y ella era una mujer que trabajaba bastante y dormía poco; y sí tenía un poco de sobrepeso, pero estaba muy bien de salud, se hacía chequeos con frecuencia y no había nada que advirtiera que ella tenía algún problema, en parte por eso no creo que murió de causas naturales”.

– ¿A qué te refieres?“Antes de su muerte, Magda había celebrado su cumpleaños, estaba llena de vida y tenía muchos planes en puerta, iba muy bien con Hoy y sus otros programas, pero cuando la gente tiene éxito, nunca faltan las envidias”.

– Entonces, ¿crees que alguien pudo estar detrás de su muerte?“Al igual que todos los que queríamos a Magda, al principio me resigné a su muerte, pero me he enterado de que mucha gente le tenía envidia, porque programa que producía, programa que tenía éxito”.

– ¿Lo dices por Hoy?“En realidad, Magda creció mucho en los últimos años, desde Enamorándonos, el cual produjo estando en TV Azteca. Lo que pocos saben es que luego de su cambio a Televisa, dejó a muchos ardidos allá y a su llegada a San Ángel también generó algunas envidias al verla triunfar y seguir creciendo como lo venía haciendo, pues tenía más de un proyecto”.

– ¿Crees que alguien le hizo brujería?“Sí, eso creo yo y varios más”.

– ¿Ella creía en eso?“Magda era muy sociable; alguna vez alguien se le acercó y le ofreció amuletos de santería, y ella los aceptó”.

– ¿Qué tanto se metió en ese asunto?“No mucho, pero como en su círculo de amistades había muchas personas que estaban muy metidas en la santería y la brujería, por ello creo que alguien le hizo un trabajo, pues su muerte es incomprensible”.

– Lo que le pasó, ¿te hace pensar eso?“Sí, es que no es normal que alguien reviente por dentro como le sucedió a ella, porque dicen que no hay ningún antecedente médico que pudiera advertir que ya tenía síntomas de algo; ella se reventó por dentro ¡y eso no es normal!”

– ¿Tenía enemigos en el medio?“Siendo una mujer tan exitosa, claro que tenía enemigos. Creo que quien le hizo esto fue por envidia y sobre todo por un tema de dinero, porque por ahí hay una persona que le debía mucho”.

– ¿Crees que en algún momento podamos saber si en efecto, alguien le hizo un trabajo a la productora?“Sí, yo y varios más no estamos tranquilos con lo que pasó. Creo que tarde o temprano saldrá a la luz algo que permita identificar quién pudo estar detrás de este trabajo que le hicieron a Magda”, finalizó.

Tremenda sorpresa nos llevamos al enterarnos de boca de un amigo muy cercano a la familia de Magda Rodríguez, que ellos sospechan que su fallecimiento pudo deberse a un trabajo de brujería que algún enemigo de la productora le hizo o le mandó a hacer. Sin embargo, doblemente sorprendidos nos dejó Jorge Clarividente, quien acudió a nosotros para revelar que él tuvo una premonición de la muerte de la productora del matutino Hoy, pero que tristemente no pudo contactarse con ella para advertirle y ayudarla. Esto nos dijo el vidente:

– Jorge, ¿cómo era tu relación con la productora Magda Rodríguez?“A través de mis redes comparto predicciones que veo de ciertos famosos, y cuando se cumplen, muchos me escriben para agradecerme”.

– ¿Le llegaste a hacer predicciones a ella?“Sí, más de una vez y fueron totalmente cumplidas, como que haría un reality show que sería muy exitoso, y justamente ella hizo Guerreros 2020, que fue un trancazo en rating”.

– ¿Dirías que había amistad entre ustedes?“Entre nosotros había cariño y respeto, pero apenas nos estábamos conociendo. Nos escribíamos en redes; de hecho, ella llegó a agradecerme en Instagram por mis predicciones”.

– ¿Qué pasa por tu mente cuando te enteras de que Magda Rodríguez muere?“Me dio mucha tristeza, pero quiero comentarles que ya había visto su muerte en un premonición”.

– ¿Qué viste?, ¿intentaste advertirle?“Luego de esa predicción que le hice del reality (a principios de octubre), tuve la visión de que su vida estaba en riesgo e intenté ponerme en contacto con ella para decirle que tenía unos trabajos muy oscuros que le habían hecho”.

– ¿Cómo intentaste contactarla?“Le dejé algunos mensajes y también llamé por teléfono a sus oficinas en televisa, pero no me devolvió la llamada; es más, tengo la certeza de que no le pasaron mis recados”.

Con información de TVNOTAS