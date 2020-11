Yadhira Carrillo pide a Lety Calderón que deje a sus hijos visitar a Collado

Yadhira Carrillo insiste en que, desde el reclusorio, Juan Collado habla por teléfono con sus hijos Carlo y Luciano , fruto de su relación con Leticia Calderón , sin embargo, esta última ha declarado que por más de un año su ex esposo no ha solicitado que sus hijos lo visiten al Reclusorio Norte y que tampoco habla con ellos.

El abogado permanece preso desde julio de 2019 acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, desde entonces, Yadhira Carrillo lo visita cada semana en el reclusorio. Ahora, en una entrevista que transmitió el programa Venga la alegría , la actriz recalcó que su esposo sí está en comunicación con sus hijos menores.

De hecho, hasta se emocionó con una de las supuestas conversaciones que sostiene con Luciano , de 16 años. ‘Sí, Juan les habla por teléfono. Le dice Luciano, el chiquito hermoso: ‘Papá, ya eh, mira, yo necesito que ya estés afuera porque yo tengo muchas novias y necesito, por favor, que me rentes un barquito ahí en Acapulco”. ‘Qué luz de hijo, qué privilegio de Dios tener ese hijo’, comentó Carrillo .

Un día después, Leticia Calderón desmintió a Carrillo . ‘No les ha hablado, no les ha llamado, no los ha solicitado, yo no puedo hacer nada más’, dijo la intérprete en el programa Sale el sol . Pero visiblemente molesta, aseguró que ya le daba flojera aclarar siempre lo mismo.

‘Yo no sé si a ustedes ya no les da flojera preguntar, pero a mí sí me da flojera contestar. Ya les dije que en el momento en que a mí Juan me lo requiera yo con mucho gusto le permito ver a los muchachos’. Yadhira Carrillo no guardó silencio ante estas declaraciones y le volvió a contestar a la mamá de los hijos de Juan Collado .

‘Los llama casi a diario’, sostuvo. Además, hizo un llamado a Lety Calderón para que permita que sus hijos visiten a su papá en el reclusorio. ‘Lo que él quiere es que vengan’, reiteró, ‘pero si ella considera que no es adecuado, se le respeta’.

‘Juan y yo le pedimos encarecidamente que permita que vengan los niños a ver a Juan porque Juan los ha visto toda la vida y ahora que está aquí no los puede ver’, pidió ante las cámaras. ‘Es bien importante para él que los niños estén cerca porque esto se ha alargado tanto. Ha sido un gran padre con ellos’. Incluso le pidió que ‘se tocara el corazón’ para que sus hijos puedan ir al penal a ver a su papá.

‘Él sí los necesita’, puntualizó. Yadhira le sugirió que se ponga en contacto con el abogado de Collado para cuadrar la visita. ‘Él los mete inmediatamente para que puedan ver a su papá. Ese no es problema’. También, describió que esta petición es ‘como la carta a Santa Claus’ de su esposo: ‘Sería precioso, un gran regalo para él, que sí se lo merece porque ha sido un gran padre, nunca les ha faltado nada. Todo se los da él’.

Esta no es la primera vez que Lety Calderón asegura que Juan Collado no tiene comunicación con sus hijos y que tampoco él ha solicitado que los lleve al reclusorio. La única vez en que aparentemente los jóvenes tuvieron comunicación con él fue a finales de junio, cuando Calderón contó que los menores le enviaron un video a su papá en su cumpleaños.

Con información de la Revista Quien