No hay impedimento para que Maleck vuelva a las canchas

A unos días de que recupere su libertad, no hay impedimento para que Joao Maleck pueda volver a las canchas, afirmó este miércoles su abogado Javier Alberto García.

El representante legal de Maleck, detalló que lo que no podrá hacer será conducir un vehículo, esto como parte de las condiciones establecidas para alcanzar su libertad.

“Sí, como no tuvo que ver con esta circunstancia va a poder ejercer (su profesión), lo que sí no va a poder hacer, es manejar en un año y seis meses, eso sí no puede hacer.

“Ya nomás estaríamos realizando el trámite por escrito, anexando ya sea el billete, los cheques, el pago en sí, y una vez hecho esto estaríamos hablando de unos cinco días para que llamen a audiencia o resuelvan por escrito esta circunstancia”, estimó el abogado.

Lo que falta para que Maleck recupere su libertad es que la aseguradora haga llegar el recurso para la reparación del daño, una suma de 3 millones de pesos, y que el Poder Judicial lo valide, lo que se estima que ocurra a más tardar el 27 de noviembre, afirmó García.

Sobre los cuestionamientos hechos por la familia de María Fernanda Peña, que acusó que hubo corrupción, el abogado aseguró respetar el dolor, pero reiteró que Maleck accedió a derechos que todos los ciudadanos tienen.

“Yo respeto mucho el dolor de ellos, y no puedo decir nada en su desplegado, porque no hay palabras que sanen esa parte de duelo, lo que a mí sí me toca decir es en el proceso.

“Todo mundo tiene estos derechos (de libertad condicional), Junior tiene esos derechos”, aseguró.

Tras un proceso de poco más de un año y cuatro meses, el 30 de octubre, Joao Maleck obtuvo una sentencia de 3 años, 8 meses y 15 días de prisión, con lo que le fue posible acceder al beneficio de la libertad una vez que pague la reparación del daño.

Con información de Grupo Reforma