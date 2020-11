Amagó México bloquear a la DEA

El Gobierno mexicano amagó con limitar la operación de 50 agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés) en el País, si no progresaba un acuerdo para retirar los cargos en contra del General Salvador Cienfuegos.

Fuentes de la Cancillería mexicana consultadas por REFORMA reconocieron que hubo una advertencia al Gobierno estadounidense de que las reglas de juego se habían roto y la confianza en materia de seguridad había sido vulnerada.

Según esta versión, aunque no se puso sobre la mesa la salida inmediata de los agentes de la DEA, se les hizo saber que al no compartir información sobre la investigación contra el General Cienfuegos se hacía inviable la cooperación bilateral.

No puede haber una relación con dos vías encontradas: México cooperando y la otra parte ocultando información, fue el mensaje, confirmaron fuentes diplomáticas.

The New York Times publicó que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador “emitió una advertencia inaudita a sus contrapartes en Washington: si Estados Unidos no reconsideraba su decisión de ir tras Salvador Cienfuegos, México consideraría expulsar a los agentes federales antidrogas estadounidenses del País, poniendo en peligro una cooperación de décadas”.

Sin embargo, el Canciller Marcelo Ebrard negó que considerara la expulsión.

“Esto es lo que se dialogó: lo que te estamos solicitando es que tomen la decisión, en sus manos está, no se pueden tener las dos; no puedes tener una cooperación cercana con todas las instituciones de México y al mismo tiempo hacer esto (detener a Cienfuegos sin avisar)”, dijo Ebrard.

Según el Times, “los fiscales (estadounidenses) que habían construido el caso contra Cienfuegos quedaron ‘devastados’ por el hecho de que sus superiores decidieron dejar de perseguir” a Cienfuegos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que su Gobierno intervino en materia política y diplomática, pues EU violó los acuerdos de cooperación bilateral en seguridad.

Con información de Grupo Reforma