Llama Alfaro ignorantes a diputados de Morena

El Gobernador Enrique Alfaro calificó como traidores e ignorantes a los diputados federales de Morena que aseguraron que el Presupuesto federal de Jalisco para el próximo año no tendrá una reducción de 9 mil 200 millones de pesos como él afirma.

El mandatario dijo que la reducción presupuestal que estima su Gobierno es real y se desprende de la aplicación del factor inflacionario al momento de comparar los recursos federales asignados al Estado en 2020 contra el gasto federal previsto para el 2021.

“Los diputados federales de Morena no solamente fueron traidores, sino que, además, demuestran su profunda ignorancia porque no saben que para poder analizar los presupuestos del 2020 contra el del 2021 se tiene que aplicar -y no lo inventé yo, este es un asunto elemental-, el criterio de la inflación, es decir, se tiene que aplicar el deflactor implícito del PIB”, explicó Alfaro en un video de redes sociales.

“Este factor es del 3.4 por ciento, según la Secretaría de Hacienda, no según el Gobernador. Si tu no aplicas este criterio, estás comparando peras con manzanas”.

Apoyado en una presentación de la Secretaría de Hacienda Pública estatal, que, a su vez, muestra documentos oficiales del Gobierno federal, Alfaro informó que aplicando el factor inflacionario tan solo el Ramo 28 de Participaciones tendría una reducción de 6.4 por ciento equivalente a 4 mil 8 millones de pesos.

En tanto, en el Ramo 33 de Aportaciones la baja presupuestal sería de 1.6 por ciento y equivaldría a 589 millones de pesos, mientras que el Ramo 23 -donde se encuentra incluido el Fondo Metropolitano- tendría una reducción de mil 17 millones de pesos.

Jalisco tampoco recibiría 2 mil 87 mdp del Insabi; 24 mdp, para UdeG; mil 88 mdp en proyectos carreteros y 409 mdp en subsidios de la partida 43801.

“Nosotros no decimos mentiras, nosotros no queremos engañar a nadie, estamos defendiendo a Jalisco y estamos defendiendo el Presupuesto de los Jaliscienses”, remató el mandatario.

“Este es el tamaño de recorte que aprobaron los diputados de Morena, este es el tamaño de traición que cometieron contra Jalisco, esta es la realidad que no quieren ver y estos son los números con documentos de lo que ellos votaron que soportan nuestro dicho”.

