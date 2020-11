Habitantes de Tepalcatepec se arman contra el CJNG; el gobierno no apoya, acusan

Habitantes del municipio de Tepalcatepec, ubicado en la región de Tierra Caliente, Michoacán, determinaron tomar las armas para enfrentar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Alrededor de las 8 de la mañana de este jueves pobladores de varias comunidades del municipio de Tepalcatepec ubicadas en la colindancia con los municipios de Aguililla, y Coalcomán, en Michoacán, abandonaron sus casas tras ser atacados por integrantes del CJNG.

Horas más tarde, alrededor de dos mil habitantes de Tepalcatepec se reunieron en la plaza principal de la cabecera municipal del mismo nombre y determinaron armarse para hacer frente al grupo delincuencial.

“Nos tienen sitiados, son entre 600 y 800 integrantes del CJNG, divididos en tres grupos. Vienen armados hasta los dientes, con varios camiones de volteo y de carga con blindaje artesanal”, detalla Juana Reyes, integrante del Consejo de Seguridad Ciudadano de Tepalcatepec.

Para impedir el paso a los agresores, los pobladores de Tepalcatepec construyeron zanjas en los caminos de algunas carreteras que conducen al municipio.

Juana Reyes aseguró que el presidente municipal de Tepalcatepec, Felipe Martínez, les informó que pidió apoyo a la Guardia Nacional y la respuesta fue que no podían intervenir porque no tenían órdenes de sus mandos en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En la 43 zona militar, que se ubica a 67 kilómetros del municipio, no recibieron respuesta y lo mismo pasa en el gobierno de Michoacán.

“Estamos en alerta, la mayoría de las mujeres y todos los menores se resguardan en sus casas y a los demás no nos queda más que topar hasta donde toque a los del Cártel Jalisco. No entendemos porque después de tantas horas e incluso días ningún gobierno ha respondido a nuestra solicitud de ayuda. No es la primera vez que nos atacan y por eso estamos determinados a enfrentarlos porque no se puede vivir bajo amenazas y miedo”, dice Juana.

