Les quitan bebé; la regresan muerta

Bajo el argumento de que presentaba signos del niño maltratado, autoridades le quitaron su bebé a Mirna y Jorge y se la entregaron a familiares de ella para que la cuidaran. El miércoles, la Cruz Verde avisó a la pareja que la pequeña de 9 meses había muerto por causas desconocidas.

Por el caso ya existe una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Los padres de Hanna “N”, como se llamaba la menor, negaron que hayan violentado a la niña, quien tenía 7 meses cuando les retiraron la custodia.

Hace 2 meses, la pequeña fue ingresada al hospital Fray Antonio Alcalde por un padecimiento médico, explicó Jorge Carlos Ruiz, presidente de la Contraloría Ciudadana Independiente.

“La niña tenía un problema de salud (corazón y pulmones), un problema parece ser también de parálisis, pero se la quitan a estos padres porque aparentemente tenía el síndrome del niño maltratado y desnutrición.

“Los padres están muy molestos porque en el informe (médico) había bajo peso, pero no sabemos si era derivado de la enfermedad que tiene esta chiquita”.

Desde entonces, dijo, la pareja sólo podía verla 45 minutos a la semana.

“Llegó la Fiscalía al hospital y me preguntó que porqué a la niña yo no la cuidaba y no sé cuánto, total que en el hospital me la quitaron. Fui a Fiscalía y me dijeron que a la niña se la iban a dar a mi primo. Yo les dije que no quería que se las dieran a ellos”, contó Mirna.

El miércoles, los familiares que custodiaban a la niña la llevaron sin vida a la Cruz Verde de Tonalá, lo que Trabajo Social del punto le informó a los papás a las 6:00 horas. Para entonces, Hanna tenía 2 horas de haber fallecido por causas que aún no han sido aclaradas.

“Que se investigue si los médicos del Hospital Civil dieron un informe médico equivocado o si en realidad sí lo había (un maltrato)”, añadió Ruiz, quien ha estado asesorando a los papás.

