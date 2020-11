Gobierno aplica “fórmula Pío” a aguinaldos: exige a servidores devolver una parte como “aportación voluntaria”

El gobierno federal pidió a funcionarios y trabajadores regresar una parte de su aguinaldo.

En ese cálculo están desde subdirectores de área hasta secretarios de Estado.

Funcionarios del ISSSTEdijeron a Latinus que el monto no lo determina el trabajador, sino la institucióny esto no sólo aplica para altos mandos. De acuerdo con su testimonio, tampoco les dijeron para qué serán utilizadas las aportaciones voluntarias.



En este caso, a los encargados del área administrativa del ISSSTE les informaron el monto que deben pagar y les dieron una “hoja de ayuda” que deben llenar con su nombre y CURP, además de los datos de la dependencia en la que laboran. En la parte inferior del formato se lee: “Esta hoja no es un comprobante oficial de pago, por lo cual no será sellada por el cajero”.

Los pagos se pueden hacer en 17 bancos, entre ellos Banjército. Deben presentar la “hoja de ayuda” y realizar el pago en efectivo, con cheque personal o con tarjeta de débito.

“Al realizar el pago le entregarán un recibo bancario con sello digital, que le servirá como comprobante”, precisa un tríptico que orienta a los funcionarios para devolver la parte del aguinaldo.

Los servidores públicos consultados explicaron que deben comprobar a su empleador que ya hicieron el depósito, por lo que hay funcionarios que realizan el pago por miedo a alguna represalia.

El Oficio No. 307-A-2497 que la Secretaría de Hacienda difundió en la administración pública federal el 6 de noviembre pasado, precisa que el aguinaldo se cubrirá en dos exhibiciones: 50% a partir del 9 de noviembre y la otra mitad a más tardar el 15 de enero de 2021.



El documento firmado por Víctor Manuel Mojica Vilchis, jefe de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda, incluye un “Tabulador de aportación voluntaria” que establece que los subdirectores de área regresarán de uno a siete días de su aguinaldo; los directores de área, de siete a 15 días y los directores generales adjuntos, de 12 a 15 días.

Los directores generales de la Administración Pública Federal aportarán 16 de sus 40 días de aguinaldo; los jefes de unidad, 17 días; mientras que los subsecretarios y oficiales mayores, 18 días. Los secretarios de Estado devolverán la mitad de su aguinaldo (20 días).

El 17 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que espera recaudar entre 80 y 100 millones de pesos con la donación voluntaria de aguinaldos, dinero que se destinará a la compra de 80 ambulancias para hospitales del IMSS-Bienestar.

Por: Tania Rosas y Ana Lucía Hernández / Latinus