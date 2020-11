Sería Covid primera causa de muerte

Cuando termine 2020, Covid-19 sería la primera causa de mortalidad en el País, estiman especialistas.

Conforme proyecciones del modelo sobre Covid-19 del Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, la tercera semana de noviembre se reportaron en México 3 mil 229 defunciones (un promedio de 461 diarias) colocándose como la primera causa de muerte; 2 mil 44 decesos fueron provocados por enfermedad isquémica del corazón y mil 420 por diabetes, según el análisis.

Se prevé que Covid termine como principal causa en el 2020. El Instituto proyecta 121 mil muertes acumuladas hacia el 1 de enero de 2021 y 144 mil en marzo.

Ayer, la Secretaría de Salud reportó el número más alto de contagios en un día, con 10 mil 794 casos y 813 defunciones por Covid-19 en el País, cifra que duplica el promedio diario registrado por el Instituto de Washington.

Rafael Lozano, director de Sistemas de Salud y Análisis Estratégico del Instituto de la Universidad de Washington, explicó que no existe una regla por parte de la OMS sobre el reporte de las principales causas de muerte en los países, y éstos son libres y soberanos de hacerlo.

En México, dijo, hay una clasificación denominada Lista Mexicana para la Selección de las Principales Causas de Mortalidad, que agrupa muchas causas en el rubro de enfermedades del corazón, así como en el de tumores, lo que propicia que estén por arriba incluso de diabetes, males del hígado, cerebrovasculares o agresiones.

“No creo que acepten (en México) que Covid será la primera causa de muerte. En el Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington sí lo decimos. Comunicar esto no será fácil”, señaló.

En 2019, según Inegi, las enfermedades cardiacas fueron la primera causa, con 156 mil 41 decesos, seguida de diabetes, con 104 mil 354 muertes.

En lo que va de 2020, Covid-19 ya ha cobrado oficialmente la vida de 102 mil 739 personas. Esto no incluye exceso de mortalidad (decesos no esperados para el año) cifrados en 190 mil casos. De ese universo, el 40 por ciento de muertes tuvieron como causa Covid. El 60 por ciento restante (114 mil fallecimientos) no tiene causa confirmada; ahí estaría un número importante de muertos por el virus aún no contabilizados.

José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, admitió que Covid-19 ya es la segunda causa de muerte en México.

“La última medición fue la semana pasada y todavía (Covid-19) es superado por la enfermedad cardiaca que aún es la primera causa; tenemos cinco semanas epidemiológicas por delante antes de que cierre el año; esto pudiera variar”, estimó

Con información de Grupo Reforma