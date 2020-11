Multará GDL a comercios que no cumplan medidas vs. Covid

Los comercios formales o informales en Guadalajara que no acaten medidas preventivas contra el coronavirus, podrán ser multados con hasta 86 mil pesos a partir del próximo año.

El Congreso de Jalisco autorizó la Ley de Ingresos 2021 del Municipio tapatío, donde se incluye una nueva modalidad de multa por violaciones al Reglamento de Salud relacionadas con el Covid-19.

Por no acatar disposiciones emergentes de las autoridades, no desinfectar utensilios que usan clientes dentro de un establecimiento, omitir adecuaciones decretadas ante una emergencia sanitaria, abrir un comercio contraviniendo protocolos sanitarios, y atentar o poner en peligro la salud pública, los negocios ubicados en la Perla Tapatía podrían enfrentar multas de entre mil y 86 mil pesos.

Se prevé que, cuando un comercio sea reincidente en una falta relacionada con precontingencia o contingencia sanitaria, se le cobre el doble de la sanción que corresponda.

El diputado de Movimiento Ciudadano que encabeza la Comisión de Hacienda del Congreso local, Gerardo Quirino Velázquez, señaló que las multas que establecerá Guadalajara resultan pertinentes para que haya responsabilidad frente a una pandemia como la del coronavirus.

“Guadalajara sí, fue el único (Ayuntamiento) que estableció estas nuevas multas, pero te repito, más bien es el mensaje de decir: ‘Pues tenemos que ser corresponsables’ (…). Recordar que no hemos vencido la pandemia, y creo que se me hace un tema acertado para que todos tengamos responsabilidad al respecto”, indicó el legislador.

De acuerdo con el jefe de Gabinete de Guadalajara, Érik Tapia, la nueva anotación en la Ley de Ingresos establecida en el Artículo 106 permitirá particularizar las sanciones ante una pandemia, pues este 2020, los negocios que han incurrido en faltas ante coronavirus son sancionados con base en una disposición que castiga actos que puedan representar un riesgo para la salud de la población.

“Con esto (la nueva ley) tenemos un catálogo mucho más específico que atiende las necesidades que estamos viviendo las áreas operativas en pandemia, en materia de inspección”, agregó.

Mucho ojo

Multas que enfrentarán a partir del 2021 los negocios ubicados en Guadalajara.

Falta Multa en pesos

No acatar disposiciones emergentes de autoridades 1,000 a 10,000

No desinfectar utensilios que usen clientes 1,500 a 12,500

No adecuar negocios pese a decreto por contingencia 3,000 a 15,000

Abrir establecimiento contraviniendo protocolos sanitarios 3,500 a 18,000

Atentar o generar peligro contra de la salud pública 17,500 a 86,000

Fuente: Ley de Ingresos 2021 del Municipio de Guadalajara

Con información de Grupo Reforma