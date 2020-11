Esperen hoy un América-Chivas calientito en el Azteca

Víctor Manuel Vucetich apagó el fuego en Chivas, pero podría provocar un incendio en el América.

La afición azulcrema odia perder, más si es contra el archirrival y peor aún en una Liguilla. Por ahora, su equipo va abajo 1-0 frente al Guadalajara.

El que no haya gente en el Estadio Azteca (a diferencia de lo ocurrido en el Akron) no le resta presión a las Águilas.

Hay varios escenarios: en uno de ellos, las Águilas dan un partido perfecto, anotan y dejan en cero a las Chivas, suficiente para instalarse en Semifinales.

En otro panorama, el Guadalajara mete gol y pone caliente la serie. Y es que por el criterio de gol de visitante (mismo que América no anotó), cada diana del Rebaño obliga a los azulcremas a imponerse por al menos dos tantos de diferencia en el partido de esta noche.

Víctor Manuel Vucetich es el único “bombero” en esta Liguilla. El resto de los técnicos dirigieron desde la primera jornada. Él entró al quite por Luis Fernando Tena.

Y aquí están las Chivas, instaladas en Cuartos de Final y con una interesante ventaja sobre el América, club que si por algo se distingue es por las épicas remontadas.

A Miguel Herrera no le había tocado enfrentar a Guadalajara en Liguilla. Justo este torneo dijo que no era culpa del América el que el Clásico perdiera cierto atractivo, al no toparse al Rebaño en partidos decisivos. Son ocho victorias, un empate y dos derrotas las que presume el todavía hegemónico “Piojo” en los duelos ante el Rebaño.

Seguramente el DT azulcrema no querrá ni imaginarse un revés ante el odiado rival. Si de por sí su gran cantidad de victorias no le dan suficiente crédito con los aficionados.

América saldrá con cuadro de lujo, con Federico Viñas y Henry Martín al ataque, en espera de que el infierno sea para Chivas y Ricardo Peláez (su ex directivo y a quien ya le ganó una Final cuando gestionó al Cruz Azul).

Con información de Grupo Reforma