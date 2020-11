Sale León a evitar el papelón ante Puebla

El cuento de hadas del Puebla hoy suma un capítulo más.

La Franja sale al Nou Camp con el marcador a favor para intentar dar la segunda campanada de la Fase Final cuando visite al León, que tiene la obligación de no dar el papelón de la campaña, en los Cuartos de Final de la Liga MX.

Después de un duelo de ida en la que la escuadra poblana sorprendió con la victoria de 2-1, los esmeraldas salen con la necesidad de lograr el triunfo y limitar a la ofensiva rival, que ha lucido en los últimos compromisos ya que suma seis encuentros consecutivos meciendo las redes.

Los pupilos de Ignacio Ambriz necesitan el triunfo, pues un empate en casa los eliminaría dejando atrás una temporada que fue histórica para el club con 40 unidades conseguidas.

León requiere una victoria de 1-0 para avanzar por gol de visitante o un triunfo por más de dos tantos para instalarse en las Semifinales del Guardianes 2020.

Para ello, los felinos tendrán que apelar para que todos sus futbolistas aporten a la ofensiva, luego de que a lo largo de la justa Ambriz sufriera para encontrar un centrodelantero

“Una característica importante de este León, en lo personal es parte de que no hay goleador como tal, ni nadie que te la reclame porque no se la pasas, ni nadie que hace una de más, es algo que me encanta”, dijo Fernando Navarro en entrevista a la Liga MX.

A La Franja le basta la igualada en este duelo o un empate global de cuatro goles en adelante para eliminar al favorito al título.

@FEsquivelCANCHA

Con información de Grupo Reforma