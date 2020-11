Banda MS presenta a su nuevo vocalista

La agrupación sorprendió al anunciar que una nueva voz se unía a sus filas.

La Banda MSde Sergio Lizárraga dejó boquiabiertos a todos cuando en pleno en programa de televisión anunciaron que tendrían un nuevo vocalista y líder de la agrupación, pero los fans se tranquilizaron al saber que se trataba de Omar Chaparro y que sólo sería por una noche.

Todo sucedió durante la emisión de ‘Tu-Night’ que conduce el protagonista de ‘No manches Frida’; Walo Silva y Alan Ramírez explicaron que tendrían otra voz sólo por una noche. “Señoras y señores aquí en ‘Tu-Night’ la Banda MS y su nuevo vocalista y líder de la banda, sólo por una noche, Omar Chaparro”, dijo Silva al estilo de un presentador de box.

Tras la sorpresiva presentación, Omar apareció con todo y el uniforme de la banda, tomó el micrófono e interpretó ‘Mi razón de ser’, uno de los grandes éxitos de los originarios de Mazatlán, Sinaloa.

“Sí mamá está la Banda MS aquí, esto va para ti y para todas las chuladas que la pidieron, pa’que vean que siempre las escuchamos”.

Se balconearon

Pero esa no fue la única sorpresa de la noche, porque los demás integrantes de la banda de las dos letras también estuvieron presentes en el show y sacaron a relucir los ‘trapitos sucios’ de cada uno.

Como por ejemplo que Alan es el integrante que tiene más pegue con las fans, el más desastroso y el más flojo; sin embargo Silvas es quien solo puede pensar en comer, está pegado al celular todo el día y es el más impuntual.

Los une algo imborrable

Si bien verlos juntos en el escenario fue un deleite para los fans, no es la primera vez que sucede, ellos mismos recordaron que el día en que Alan recibió varios impactos de bala al salir de su concierto en el Auditorio Nacional, Omar había cantado con ellos.

“Llegó la camioneta tuya y me dijiste, a qué yo salgo primero que tu, llegó tu camioneta, te subiste, llegó la mía y te dije, no porque para que salgas tu, tengo que salir yo primero, ya me salí, me fui al camión y ya tu te fuiste para tu casa. Era alrededor de las 12, 1 más o menos cuando yo me voy al camión a cambiarme, los compañeros me dijeron: dame un ray, te vas a ir en la camioneta con los seguridades, ahí fue cuando dimos una vueltecita prohibida y ahí tronó el vidrio”, narró Alan Ramírez.

